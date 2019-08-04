Власти Бреста устроили настоящую показуху к юбилею города 1 4.08.2019, 9:07

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Город ремонтируют даже там, где брестчанам этого не нужно.

Жители дома 18 на улице Волгоградской просили власти сделать парковку у входа в детский сад, расположенный рядом с их домом. Утром и вечером там много машин – родители отвозят и забирают детей. Это движение создает опасность для жителей дома, сообщает «Белсат».

«Пока кто не будет не наедет до этого пешехода. Или этот пешеход, также, не толкнуть машину или поцарапает стекло », – говорит житель дома Валентин Лазаренков.

Чиновники в один голос твердили, что денег нет. Но вдруг горисполком нашел средства на стройку, правда, не парковки, о которой просили, а пешеходной дорожки. Под это дело уничтожили часть зеленой зоны и спилили деревья, которые сажали жильцы дома.

«Вот эти деревья, вот строят дорогу. Их порежут. Или не порежут. Имеем ли мы право что-нибудь с этими деревьями делать? Зеленхоз руководит парадом! Опять мы ничего не знаем!», – возмущается житель дома Валентин Лазаренков.

Как выяснили жители, в организации, которая проводит стройку, нет утвержденного плана и проектной документации!

«Нарушен закон о архитектурно-строительной деятельности! Должны спросить мнение – у нашего народа никто мнения не запрашивает. Ставят перед фактом. И ничего не добьешься», – считает эксперт в строительстве Федор Петрусевич.

Жители решили хотя бы попробовать и обратились туда, где умеют разговаривать с чиновниками. К независимым журналистам.

Журналисты в свою очередь позвонили в горисполком, чтобы спросить, почему на Волгоградской не строят необходимой жителям парковки, а кладут какие-то дороги, да еще и нарушая закон? Журналистам ответил главный специалист отдела идеологии Брестского горисполкома Валерий Цапков: «Не знаю, поймаю ли я кого до конца рабочего дня, но я обязательно выясню. Перезвоните мне. В понедельник, в районе 11».

Хотя ответа мы и не получили, но звонок расшевелил чиновников: вскоре после него к жителям приехал заместитель главы города Вадим Кравчук и пообещал разобраться в ситуации.