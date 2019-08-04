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Юрий Дудь: Только «Беларусь»

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  • 4.08.2019, 9:25
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Российский блогер рассказал, почему называет нашу страну правильно.

Популярный российский ведущий Юрий Дудь, приглашенный ведущим фестиваля «Рок за Бобров» в Минске, рассказал, почему решил называть страну Беларусь, а не «Белоруссия», как это делает большинство россиян.

— Мы по-честному сейчас говорим, да? В целом я понимаю, что по правилам русского языка — Белоруссия. Но мне по фигу, а 10 миллионам белорусов это важно. Ну, блин, если это важно людям, а мне все равно, конечно же, лучше адаптироваться, — заявил Дудь в интервью tut.by. — Я всегда за диалог, тем более в таких незначительных для меня вещах. К тому же это короче, к тому же, раз вам кажется, что «Белоруссия» — это Совок, а мое отношение к Совку вы все знаете: это не самое лучшее время в истории человечества. Так что только «Беларусь».


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