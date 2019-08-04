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Кого так испугалась московская власть?

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  • Борис Вишневский
  • 4.08.2019, 9:28
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Путинско-собянинской группе поддержки не понять, что настроение людей меняется.

«Вопреки предупреждениям, на улицы вышли протестующие, — печалится Тина Канделаки. — Нет, чтобы через неделю спокойно провести разрешенный митинг…»

«Представители органов правопорядка не превышали полномочий при задержании участников акции оппозиции в центре Москвы в субботу», — верноподданно усердствует член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

«Положительно оценивает» действия правоохранительных органов на «несанкционированной акции в Москве», особо отмечая, что «жестких мер не применяется», другой преданный без лести член СПЧ — Игорь Борисов.

Омерзение — единственное чувство, возникающее после таких высказываний.

Предупреждениям, видите ли, протестующие не вняли. И все равно, силовики не применяли жестких мер и не превышали полномочий.

Было бы справедливо, если бы эти «правозащитники по вызову» почувствовали бы на своей шкуре те «меры», которые применяли «правоохранительные органы» 3 августа. Что бы они потом верещали? «Передайте товарищу Путину: произошла чудовищная ошибка»?

Дело, впрочем, не в упомянутых персонажах (другим членам СПЧ, где немало порядочных людей, давно следовало бы перестать подавать Броду и Борисову руку).

Всей этой путинско-собянинской группе поддержки не понять, что настроение людей стремительно меняется.

На Бульварном кольце были политики, зарегистрированные и незарегистрированные кандидаты в депутаты.

Пришли Григорий Явлинский и Евгений Бунимович, Сергей Митрохин и Любовь Соболь (которую сразу задержали), муниципальные депутаты — Елена Русакова, Андрей Морев, Илья Азар, Григорий Толкачев, Юрий Зуев, Сергей Цукасов и другие.

Но 3 августа в Москве — это было уже не только про выборы.

И не только про кандидатов, часть которых незаконно арестована.

Это было — про будущее.

Про чувство собственного достоинства, которое вывело людей на улицы.

А на улице они увидели классическую картину военного переворота.

Оцепленные улицы и закрытые кафе и магазины, вертолеты в небе и «космонавты» на земле, упивающиеся своим заведомым превосходством в силе над мирными гражданами и безнаказанностью. Но все равно, прячущие лица за забралами, балаклавами и скотчем — чтобы не могли опознать.

Кого так испугалась московская власть?

Собственных граждан, осмелившихся без «согласования» гулять по своему городу? На них она бросила силы, сравнимые с войсковой операцией?

Все это по традиции, сопровождалось оглушительным молчанием московского мэра. Как и неделю назад, на его сайте — ни слова о более чем 800 задержанных, о десятках жестоко избитых, о бесчинствах «росгвардейцев», об адвокатах, которых не пускали к задержанным… Вместо этого — главная новость: «более 90 тысяч гостей и 12.5 тысяч порций шашлыка на фестивале в парке Горького».

Хочется спросить: шашлычок поперек горла не встает, Сергей Семеныч?

Дня через три мэр выйдет из комы и опять заявит что-нибудь охранительное про «незаконные действия протестующих» или «попытки штурмовать мэрию».

Уверен: срочные перевыборы московского мэра становятся крайне актуальной задачей: нынешний мэр не может и не должен руководить столицей.

Ну, а в Петербурге 3 августа проходил митинг солидарности с Москвой.

С теми, кто вышел на улицы столицы, чтобы отстаивать свое человеческое достоинство. И, конечно, с теми, кто сейчас в Петербурге борется за свои права. Борется за право участвовать в выборах муниципальных депутатов (они пройдут одновременно с губернаторскими — 8 сентября), борется за право увидеть своего кандидата в бюллетене, борется за будущее своего города.

На этот митинг пригнали больше сотни провокаторов, которые пытались его сорвать — начиная со сталинистов под предводительством Николая Старикова, и заканчивая прокремлевскими активистами. Но попытка не удалась: нормальных петербуржцев пришло куда больше, не менее 3 тысяч человек.

Выступая на митинге, я говорил, что 8 сентября мы можем и должны нанести поражение единороссам. Не дать ни одного голоса ни Александру Беглову, ни единороссовским кандидатам в муниципальные депутаты — ни явным, ни тайным (многие из них трусливо прикидываются «самовыдвиженцами»).

А еще, говорил я, необходимо устранение причин, рождающих следствия, которые мы сегодня видим. И главная задача здесь — судебная реформа: будь у нас нормальные суды — любое беззаконие власти стало бы для нее бесполезным, потому что было бы немедленно пресечено.

Борис Вишневский, Telegram


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