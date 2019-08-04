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Так вот он какой – «бренд» Лукашенко

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  • 4.08.2019, 9:51
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События этого года достойны внесения в учебники.

Для того, чтобы потомки поняли, как жила наша страна в начале XXI века, хватило бы описания одной истории из 2019 года. Началом ее может послужить сделанное в марте заявление пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт:

– Мы видим что происходит вокруг – хаос, порой беспорядок… Иногда мне кажется, что не сегодня так завтра, ну послезавтра так точно в мире может возникнуть запрос на диктатуру, потому что за диктатурой в нашем сегодняшнем понимании видим порядок дисциплину и абсолютно нормальную спокойную жизнь. Мне кажется, мы так часто произносим это слово что диктатура уже наш бренд, пишет «Салiдарнасць».

В учебнике стоило бы пояснить, что мнение Эйсмонт действительно разделяла часть граждан. Не секрет, что и за пределами Беларуси сегодня все еще хватает людей, которые искренне считают, что Лукашенко навел в нашей стране почти идеальный порядок.

Далее следовала бы первая часть реальной истории, напоминающей анекдот. Спустя три недели после заявления Эйсмонт автор белорусской диктатуры Александр Лукашенко приезжает на ферму в Слижи Шкловского района и приходит в шок от увиденного беспорядка после 25 лет его правления.

В принципе, уже этого хватило бы, чтобы новое поколение и посмеялось, и осознало, какой «бренд» многие годы навязывали их стране.

Но это не конец истории, учебник выдаст еще более мощный финал.

После разноса за грязных коров диктатура пытается сохранить лицо: следуют громкие увольнения и поручения навести железную дисциплину. К примеру, бывшего министра сельского хозяйства отправляют «замаливать грехи» в Могилевскую область, где он становится губернатором.

Вроде бы все дрожат и боятся, но не проходит и полгода, как на другой ферме обнаруживается еще более удручающий бардак: горы навоза, умирающие коровы и телята. И где?! В той же Могилевской области, в хозяйстве альма-матер Александра Лукашенко.

В конце параграфа новое поколение уже будет смеяться до слез, поскольку там можно привести слова руководства комплекса «Паршино», которое на вопросы журналистов удивляется: мол, а что не так, это ж обычная ситуация.

В общем, потомки будут читать и удивляться: вот такой «бренд» пытались навязать людям в начале XXI века.


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