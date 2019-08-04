Какие места посетить в августе, чтобы не пропустить самое интересное
- 4.08.2019, 10:29
Нужно быть активнее, чтобы многое успеть и увидеть.
Planetbelarus.by собрал лучшие места для путешествия по нашей стране в августе:
Слушать музыку на полуострове у деревни Белая Церковь
2-4 августа на полуострове в деревне Белая церковь прямо у Троицкой церкви пройдет фестиваль современного искусства и музыки SPRAVA. Программа этого необычного феста, в основе которого лежит идея объединить человека и природу, весьма разнообразна – одних только музыкантов ожидается более 140!
На SPRAVA у туристов будет возможность посетить несколько кинопоказов Международного фестиваля документального кино о правах человека WATCH DOCS WATCH DOCS Belarus, в том числе – «Сильвана», «Белый мир глазами Далиборека», «А потом…», «Матонге». Для путешественников, которые интересуются историей родного края, большим открытием и основной фишкой поездки может стать знакомство с местными достопримечательностями.
Это теперь местечко Черея, что в Витебской области, называется скучно – агрогородок, а на самом деле – это древнейшее поселение, первое упоминание о котором относится к 1066 году. Эти места связаны с родами Сапег и Милошей, а деревня Белая церковь свое название получила именно благодаря памятнику мировой архитектуры – Троицкой церкви.
Некоторые исследователи утверждают, что поселение в Черее было основано еще в глубокой древности и стояло на пути «из варяг в греки», а сама Черея была столицей Черейского княжества, центром торговли и ремесел. Городище тогда было расположено на берегу большого озера или реки.
Есть и еще одна легенда, согласно которой Черею основали на перекрестке торговых путей евреи. Вот почему в центре местечка оказались древнееврейские захоронения с надмогильными камнями – мацейвами, которые туристы могут увидеть и сегодня.
В метриках ВКЛ зафиксировано, что в 1454 году смоленский епископ Мисаил и его брат Михаил основали здесь монастырь. В конце XV века Черея перешла к роду Сапег, а первым владельцем был Богдан Сапега.
Но настоящий расцвет Череи связан с именем Льва Сапеги. В конце XVIII века черейские владения перешли к другим владельцам, большая часть – к семейству Милошей. Жители местечка принимали активное участие в шляхетском восстании 1863 года.
Туристам будет интересно посетить Свято-Михайловскую церковь, возведенную в 1601-1604 годы и ставшую первым униатским храмом для смешанного православного и католического населения региона.
От бывшего имения, принадлежащего семье Милошей вплоть до начала XX века, к сожалению, здесь сохранился лишь старый погреб. Зато можно увидеть знаменитый помещичий парк с прекрасной липовой аллеей. Сохранился также один из искусственных прудов.
Если совместить эти краеведческие изыскания, современную музыку, прекрасные виды природы, интеллектуальные забавы, то можно получить массу удовольствия.
Съесть «прысмакі» в Мотоле
Самый известный и «вкусный» фестиваль «Мотольские прысмаки» пройдет 10-11 августа в местечке Мотоль. Это будет десятый по счету праздник Ее Величества Еды.
О гостеприимстве мотолян существует легенда. Когда-то в стародавние времена на пути из Галицкой Руси до Великого княжества Литовского, предприимчивый человек по имени Матыль построил «отель» – корчму и постоялый двор для отдыха. И это пристанище так нравилось усталым путникам, что они везде рассказывали, как хорошо «у Матыля». С тех пор местечко так и стали называть – Мотоль. И до сих пор для многих жителей Беларуси и дальнего зарубежья остается привлекательным старинный призыв: «Паедзем да Матыля!»
В 2019 году Мотоль отпраздновал свое 597-летие. И это – одна из самых населенных деревень Беларуси (в ней проживает около 4 000 человек). История «миста» (так и только так называют его местные жители, игнорируя официальное «агрогородок») Мотоль чрезвычайно богата событиями. Первоначально на его месте находилась деревня Прохов, которая, вероятно, была сожжена во время набегов татаро-монгол. Затем восстановлен
ное поселение входило в состав Турово-Пинского княжества. В 1320-х годах вместе с пинскими землями поселение было присоединено к ВКЛ князем Гедимином. Первое письменное упоминание деревни относится к 1422 году («За паном Дарком 14 человек в Мотоле»). Оно обнаружено в актах Литовской метрики.
До начала XVI века Мотоль входил в состав Пинского княжества, которое относилось к Трокскому воеводству. Первоначально местечко принадлежало князьям пинским Ярославичам – Ивану Ярославичу, а затем его сыну Федору. Но после смерти Федора Ярославича земли перешли по наследству королю Жигомонту I Старому, который отдал их в пожизненное пользование своей второй жене, королеве Боне Сфорца. К 1554 г. в Мотоле было пять улиц и одна православная церковь. В этом же году село Мотоль было переименовано в местечко, которое освобождалось на два года от повинностей, а его жители получили статус мещан. Королева несколько раз была в местечке, и в 1555 г. Мотоль получил право на самоуправление, а жители — привилегии, которые нужно было подтверждать каждый раз новому королю. Есть легенда, что в местечке был построен дворец для королевы.
Вместе с Боной Сфорца в Мотоль переселились купцы и ремесленники из Италии и Германии. Со временем иностранцы ассимилировались с местным населением, изменили фамилии, и, к примеру, вместо Чикколонне появились Шиколаи, а также Каштальяны. В 1812 году местечко было опустошено французскими войсками. И что интересно: до конца 1827 года Мотолем владела французская принцесса де Брольи-Ревель, которая, впрочем, не особо рвалась в свои владения.
Мотоль и сейчас вполне можно назвать неким историческим анклавом – настолько здесь сохранились собственные обычаи, традиции и говор.
Мотоль знаменит и тем, что будущий первый президент Израиля Хаим Вейцман родился здесь 27 ноября 1874 года.
Местная кухня является настолько уникальной и необычной, что после этнографической экспедиции в Мотоль студентов истфака БГУ была издана целая книга «Народная кухня мотолян». В качестве основной аттракции туристам предлагается посмотреть, как проводится известный обряд «Свадебный каравай», который является кандидатом на включение в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Самый лучший сувенир, который можно привезти из Мотоля – это колбаса. Мотольские колбасы имеют почти столетнюю историю – колбасные цеха появились здесь после того, как 31-летний Степан Минюк получил в 30-х годах прошлого века специальную лицензию ремесленной школы в Бресте. Именно он первым в Мотоле начал делать колбасу и торговать этим продуктом. Правда, потом его предприятие национализировали. И только в 90-е здесь появились частные цеха. Теперь «минюковская» и «шиколаевская» колбасы и другие мясные изделия – настоящий бренд Мотоля.
На фестивале можно будет увидеть также достижения местного сельского хозяйства, изделия ремесленников, продегустировать вкусности.
Встретить рыцарей в Мстиславле
Тем, кто любит совместить приятное с полезным, можно порекомендовать отправиться в древний Мстиславль, где 2-4 августа пройдет двенадцатый фестиваль средневековой культуры «Рыцарский фест».
Он обещает стать зрелищным, содержательным, интересным для посетителей разных возрастов. В программе как традиционные мероприятия – рыцарские турниры и забавы, соревнования лучников, массовые сражения, конные представления и показательные выступления, мастер-классы по средневековым танцам, выступления музыкальных этно- и фолькгрупп, так и совершенно новые – тематические квесты средневековой тематики, конкурс средневековых напитков, выставочные проекты, огненное шоу, концерт органной музыки, работа планетария.
Ожидается, что в этом году в Мстиславле соберутся исторические клубы и творческие коллективы Беларуси, России и Украины. Весь центр города на несколько дней превратится в большую ярмарку, где будут представлены, например, различные средневековые напитки – сбитни, квасы, вина, травяные чаи. Для любителей приключений и путешествий готовят экскурсии на смотровые башни и на раскоп древнего городища, в церкви и костелы. Все пребывшие на фестиваль рыцари
будут жить в палаточном городке, полностью соответствующем средневековой эпохе, ходить в одежде этого же времени, готовить еду на костре. Рыцари покажут себя в бугуртах, турнирах и других состязаниях.
Главное в рыцарском фэсте Мстиславля – это погружение в атмосферу средних веков.
Предусмотрена работа средневековой таверны «Табард» и корчмы «Эскалибур» (этническая музыка, кухня «темных веков»), туристы увидят экспозиции выставок «Молот ведьм» (орудия пыток мрачного средневековья), «Игры королей», коллекции «Драгметаллы» и пр.
Яркое зрелище дополнит выступление групп «Літы Талер», «Стары Ольса», «Адамант», Hardwood и гостей из Украины — фолк-рок группы FRAM.
Прокатиться на лошади в Зельве
«Ганненскі кірмаш», который пройдет в Зельве 23-24 августа, тоже нельзя пропустить.
Это торгово-увеселительное мероприятие своими корнями уходит в начало XVIII века, когда в 1720 году владельцам Зельвы магнатам Сапегам удалось получить «прывилей» короля Августа на проведение торгов и ярмарок. «Кірмаш» начинался 26 июля и был назван так в честь святой Анны. В то время говорили: «Зельвенцы 11 месяцев в году скучают, а месяц живут». И это было действительно так: на ярмарку, которая в свое время считалась второй по величине в Старом Свете после Лейпцигской, съезжалось до пяти тысяч купцов со всей Европы. Купцы приезжали из дальних стран: Украины, Российских губерний, Польского царства, Швеции, Дании, Италии, Пруссии, Австрии, Франции.
Но самой главной фишкой «Анненского кирмаша» были «лошадиные торги». Бывало, здесь продавали до нескольких тысяч коней! Как и прежде, на очередном празднике в центре внимания будут лошади. Каждый желающий сможет прокатиться на повозке или бричке, каждая из которых украшается самым причудливым образом.
Ипатьевская летопись свидетельствует, что на месте сегодняшнего поселка Зельва поселение существовало еще в 1258 году. Началом поселения послужила гора, которая возвышается над местностью на 20-25 метров. Первые письменные сведения о Зельве относятся к 1470 году, когда Михаил Ночович заложил в селе Большая Зельва костел.
В период феодальной раздробленности Руси Зельва принадлежала Галицко-Волынскому княжеству, в конце XШ века поместье было во владении Великого княжества Литовского. Зельва часто переходила от одного магната к другому.
…Во время фестиваля можно будет прогуляться по улочкам этого привлекательного местечка, познакомиться с его достопримечательностями и погрузиться в далекую историю.
В нынешнем году в рамках мероприятия пройдет множество оригинальных конкурсов, по итогам которых будут выбраны победители в следующих номинациях: «лучшее оформление балкона», «лучший стилизованный костюм», «лучшие фото- и видеосюжет на тему праздника», «самый вкусный каравай», «самое яркое подворье», «самая красивая конная повозка» и пр. Яркий акцент праздничной программы – презентация агроусадеб, площадок среднего и малого бизнеса, дегустации блюд местной кухни. На выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного искусства все желающие смогут приобрести оригинальные памятные сувениры. Коллективы любительского творчества и известные эстрадные исполнители, к примеру, группа «Дрозды», порадуют публику концертными номерами.
Отпраздновать день рождения Заславля
31 августа Заславль отмечает День города и свою 1034 годовщину. И это – хороший повод посетить древний город рядом с Минском.
Известно, что Заславль был основан в 985 году киевским князем Владимиром. В 988 году он построил поселок в верховье Свислочи и подарил его своей бывшей супруге Рогнеде и сыну Изяславу.
Первое упоминание о Заславле в письменных источниках (в «Первоначальной летописи») в 1127-28 гг. связано с походом киевского князя Мстислава Владимировича на Кривичей. В летописях город также называли Изяславль, Ижеславль, Жеславль. В XIV веке он вошел в состав Великого княжества Литовского и стал именоваться Заславом.
В XVII-XVIII веках являлся центром Заславского графства, которое состояло из четырех войтовств: Вязанского, Заславского, Ломжинского и Селецкого. В 1793 году Заславль вошел в состав Российской империи.
В начале XX века в этом небольшом городке проживало 4 тысячи человек. В 1918 году он был захвачен германскими войсками, в 1918 – польскими. С 1919 года Заславль входит в состав БССР. В годы Второй мировой войны город был почти полностью разрушен и сожжен. В настоящее время здесь живет около 15 тысяч человек. Здесь сохранилось множество памятников архитектуры, истории и археологии. К числу местных достопримечательностей относится Заславский замок со Спасо-Преображенской церковью, валом и замковыми воротами. В городе действует музей-заповедник «Заславль», в состав которого входят Спасо-Преображенская церковь (X век), католический храм Святой Марии (XVIII век), городище «Замэчек» (X-XI вв.), городище «Вал» с бывшим кальвинским сбором (XI-XVII вв.). Очень интересны курганные могильники Заславля (X-XI вв.), которые являлись частью планировки древнего города.
Можно заглянуть в детский музей мифологии и леса, музей «Кузня», сделать фото у памятника Рогнеде и Изяславу.