Какие места посетить в августе, чтобы не пропустить самое интересное 4.08.2019, 10:29

Нужно быть активнее, чтобы многое успеть и увидеть.

Planetbelarus.by собрал лучшие места для путешествия по нашей стране в августе:

Слушать музыку на полуострове у деревни Белая Церковь

2-4 августа на полуострове в деревне Белая церковь прямо у Троицкой церкви пройдет фестиваль современного искусства и музыки SPRAVA. Программа этого необычного феста, в основе которого лежит идея объединить человека и природу, весьма разнообразна – одних только музыкантов ожидается более 140!

На SPRAVA у туристов будет возможность посетить несколько кинопоказов Международного фестиваля документального кино о правах человека WATCH DOCS WATCH DOCS Belarus, в том числе – «Сильвана», «Белый мир глазами Далиборека», «А потом…», «Матонге». Для путешественников, которые интересуются историей родного края, большим открытием и основной фишкой поездки может стать знакомство с местными достопримечательностями.

Это теперь местечко Черея, что в Витебской области, называется скучно – агрогородок, а на самом деле – это древнейшее поселение, первое упоминание о котором относится к 1066 году. Эти места связаны с родами Сапег и Милошей, а деревня Белая церковь свое название получила именно благодаря памятнику мировой архитектуры – Троицкой церкви.

Фото: planetabelarus.by

Некоторые исследователи утверждают, что поселение в Черее было основано еще в глубокой древности и стояло на пути «из варяг в греки», а сама Черея была столицей Черейского княжества, центром торговли и ремесел. Городище тогда было расположено на берегу большого озера или реки.

Есть и еще одна легенда, согласно которой Черею основали на перекрестке торговых путей евреи. Вот почему в центре местечка оказались древнееврейские захоронения с надмогильными камнями – мацейвами, которые туристы могут увидеть и сегодня.

В метриках ВКЛ зафиксировано, что в 1454 году смоленский епископ Мисаил и его брат Михаил основали здесь монастырь. В конце XV века Черея перешла к роду Сапег, а первым владельцем был Богдан Сапега.

Но настоящий расцвет Череи связан с именем Льва Сапеги. В конце XVIII века черейские владения перешли к другим владельцам, большая часть – к семейству Милошей. Жители местечка принимали активное участие в шляхетском восстании 1863 года.

Туристам будет интересно посетить Свято-Михайловскую церковь, возведенную в 1601-1604 годы и ставшую первым униатским храмом для смешанного православного и католического населения региона.

От бывшего имения, принадлежащего семье Милошей вплоть до начала XX века, к сожалению, здесь сохранился лишь старый погреб. Зато можно увидеть знаменитый помещичий парк с прекрасной липовой аллеей. Сохранился также один из искусственных прудов.

Если совместить эти краеведческие изыскания, современную музыку, прекрасные виды природы, интеллектуальные забавы, то можно получить массу удовольствия.

Съесть «прысмакі» в Мотоле

Самый известный и «вкусный» фестиваль «Мотольские прысмаки» пройдет 10-11 августа в местечке Мотоль. Это будет десятый по счету праздник Ее Величества Еды.

О гостеприимстве мотолян существует легенда. Когда-то в стародавние времена на пути из Галицкой Руси до Великого княжества Литовского, предприимчивый человек по имени Матыль построил «отель» – корчму и постоялый двор для отдыха. И это пристанище так нравилось усталым путникам, что они везде рассказывали, как хорошо «у Матыля». С тех пор местечко так и стали называть – Мотоль. И до сих пор для многих жителей Беларуси и дальнего зарубежья остается привлекательным старинный призыв: «Паедзем да Матыля!»

В 2019 году Мотоль отпраздновал свое 597-летие. И это – одна из самых населенных деревень Беларуси (в ней проживает около 4 000 человек). История «миста» (так и только так называют его местные жители, игнорируя официальное «агрогородок») Мотоль чрезвычайно богата событиями. Первоначально на его месте находилась деревня Прохов, которая, вероятно, была сожжена во время набегов татаро-монгол. Затем восстановлен

ное поселение входило в состав Турово-Пинского княжества. В 1320-х годах вместе с пинскими землями поселение было присоединено к ВКЛ князем Гедимином. Первое письменное упоминание деревни относится к 1422 году («За паном Дарком 14 человек в Мотоле»). Оно обнаружено в актах Литовской метрики.

До начала XVI века Мотоль входил в состав Пинского княжества, которое относилось к Трокскому воеводству. Первоначально местечко принадлежало князьям пинским Ярославичам – Ивану Ярославичу, а затем его сыну Федору. Но после смерти Федора Ярославича земли перешли по наследству королю Жигомонту I Старому, который отдал их в пожизненное пользование своей второй жене, королеве Боне Сфорца. К 1554 г. в Мотоле было пять улиц и одна православная церковь. В этом же году село Мотоль было переименовано в местечко, которое освобождалось на два года от повинностей, а его жители получили статус мещан. Королева несколько раз была в местечке, и в 1555 г. Мотоль получил право на самоуправление, а жители — привилегии, которые нужно было подтверждать каждый раз новому королю. Есть легенда, что в местечке был построен дворец для королевы.

Вместе с Боной Сфорца в Мотоль переселились купцы и ремесленники из Италии и Германии. Со временем иностранцы ассимилировались с местным населением, изменили фамилии, и, к примеру, вместо Чикколонне появились Шиколаи, а также Каштальяны. В 1812 году местечко было опустошено французскими войсками. И что интересно: до конца 1827 года Мотолем владела французская принцесса де Брольи-Ревель, которая, впрочем, не особо рвалась в свои владения.

Мотоль и сейчас вполне можно назвать неким историческим анклавом – настолько здесь сохранились собственные обычаи, традиции и говор.

Фото: planetabelarus.by

Мотоль знаменит и тем, что будущий первый президент Израиля Хаим Вейцман родился здесь 27 ноября 1874 года.

Местная кухня является настолько уникальной и необычной, что после этнографической экспедиции в Мотоль студентов истфака БГУ была издана целая книга «Народная кухня мотолян». В качестве основной аттракции туристам предлагается посмотреть, как проводится известный обряд «Свадебный каравай», который является кандидатом на включение в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Самый лучший сувенир, который можно привезти из Мотоля – это колбаса. Мотольские колбасы имеют почти столетнюю историю – колбасные цеха появились здесь после того, как 31-летний Степан Минюк получил в 30-х годах прошлого века специальную лицензию ремесленной школы в Бресте. Именно он первым в Мотоле начал делать колбасу и торговать этим продуктом. Правда, потом его предприятие национализировали. И только в 90-е здесь появились частные цеха. Теперь «минюковская» и «шиколаевская» колбасы и другие мясные изделия – настоящий бренд Мотоля.

Фото: planetabelarus.by

На фестивале можно будет увидеть также достижения местного сельского хозяйства, изделия ремесленников, продегустировать вкусности.

Встретить рыцарей в Мстиславле

Тем, кто любит совместить приятное с полезным, можно порекомендовать отправиться в древний Мстиславль, где 2-4 августа пройдет двенадцатый фестиваль средневековой культуры «Рыцарский фест».

Фото: planetabelarus.by

Он обещает стать зрелищным, содержательным, интересным для посетителей разных возрастов. В программе как традиционные мероприятия – рыцарские турниры и забавы, соревнования лучников, массовые сражения, конные представления и показательные выступления, мастер-классы по средневековым танцам, выступления музыкальных этно- и фолькгрупп, так и совершенно новые – тематические квесты средневековой тематики, конкурс средневековых напитков, выставочные проекты, огненное шоу, концерт органной музыки, работа планетария.

Ожидается, что в этом году в Мстиславле соберутся исторические клубы и творческие коллективы Беларуси, России и Украины. Весь центр города на несколько дней превратится в большую ярмарку, где будут представлены, например, различные средневековые напитки – сбитни, квасы, вина, травяные чаи. Для любителей приключений и путешествий готовят экскурсии на смотровые башни и на раскоп древнего городища, в церкви и костелы. Все пребывшие на фестиваль рыцари

будут жить в палаточном городке, полностью соответствующем средневековой эпохе, ходить в одежде этого же времени, готовить еду на костре. Рыцари покажут себя в бугуртах, турнирах и других состязаниях.

Главное в рыцарском фэсте Мстиславля – это погружение в атмосферу средних веков.

Предусмотрена работа средневековой таверны «Табард» и корчмы «Эскалибур» (этническая музыка, кухня «темных веков»), туристы увидят экспозиции выставок «Молот ведьм» (орудия пыток мрачного средневековья), «Игры королей», коллекции «Драгметаллы» и пр.

Яркое зрелище дополнит выступление групп «Літы Талер», «Стары Ольса», «Адамант», Hardwood и гостей из Украины — фолк-рок группы FRAM.

Прокатиться на лошади в Зельве

«Ганненскі кірмаш», который пройдет в Зельве 23-24 августа, тоже нельзя пропустить.

Это торгово-увеселительное мероприятие своими корнями уходит в начало XVIII века, когда в 1720 году владельцам Зельвы магнатам Сапегам удалось получить «прывилей» короля Августа на проведение торгов и ярмарок. «Кірмаш» начинался 26 июля и был назван так в честь святой Анны. В то время говорили: «Зельвенцы 11 месяцев в году скучают, а месяц живут». И это было действительно так: на ярмарку, которая в свое время считалась второй по величине в Старом Свете после Лейпцигской, съезжалось до пяти тысяч купцов со всей Европы. Купцы приезжали из дальних стран: Украины, Российских губерний, Польского царства, Швеции, Дании, Италии, Пруссии, Австрии, Франции.

Но самой главной фишкой «Анненского кирмаша» были «лошадиные торги». Бывало, здесь продавали до нескольких тысяч коней! Как и прежде, на очередном празднике в центре внимания будут лошади. Каждый желающий сможет прокатиться на повозке или бричке, каждая из которых украшается самым причудливым образом.

Фото: planetabelarus.by

Ипатьевская летопись свидетельствует, что на месте сегодняшнего поселка Зельва поселение существовало еще в 1258 году. Началом поселения послужила гора, которая возвышается над местностью на 20-25 метров. Первые письменные сведения о Зельве относятся к 1470 году, когда Михаил Ночович заложил в селе Большая Зельва костел.

Фото: planetabelarus.by

В период феодальной раздробленности Руси Зельва принадлежала Галицко-Волынскому княжеству, в конце XШ века поместье было во владении Великого княжества Литовского. Зельва часто переходила от одного магната к другому.

…Во время фестиваля можно будет прогуляться по улочкам этого привлекательного местечка, познакомиться с его достопримечательностями и погрузиться в далекую историю.

В нынешнем году в рамках мероприятия пройдет множество оригинальных конкурсов, по итогам которых будут выбраны победители в следующих номинациях: «лучшее оформление балкона», «лучший стилизованный костюм», «лучшие фото- и видеосюжет на тему праздника», «самый вкусный каравай», «самое яркое подворье», «самая красивая конная повозка» и пр. Яркий акцент праздничной программы – презентация агроусадеб, площадок среднего и малого бизнеса, дегустации блюд местной кухни. На выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного искусства все желающие смогут приобрести оригинальные памятные сувениры. Коллективы любительского творчества и известные эстрадные исполнители, к примеру, группа «Дрозды», порадуют публику концертными номерами.

Отпраздновать день рождения Заславля

31 августа Заславль отмечает День города и свою 1034 годовщину. И это – хороший повод посетить древний город рядом с Минском.

Известно, что Заславль был основан в 985 году киевским князем Владимиром. В 988 году он построил поселок в верховье Свислочи и подарил его своей бывшей супруге Рогнеде и сыну Изяславу.

Фото: planetabelarus.by

Первое упоминание о Заславле в письменных источниках (в «Первоначальной летописи») в 1127-28 гг. связано с походом киевского князя Мстислава Владимировича на Кривичей. В летописях город также называли Изяславль, Ижеславль, Жеславль. В XIV веке он вошел в состав Великого княжества Литовского и стал именоваться Заславом.

В XVII-XVIII веках являлся центром Заславского графства, которое состояло из четырех войтовств: Вязанского, Заславского, Ломжинского и Селецкого. В 1793 году Заславль вошел в состав Российской империи.

В начале XX века в этом небольшом городке проживало 4 тысячи человек. В 1918 году он был захвачен германскими войсками, в 1918 – польскими. С 1919 года Заславль входит в состав БССР. В годы Второй мировой войны город был почти полностью разрушен и сожжен. В настоящее время здесь живет около 15 тысяч человек. Здесь сохранилось множество памятников архитектуры, истории и археологии. К числу местных достопримечательностей относится Заславский замок со Спасо-Преображенской церковью, валом и замковыми воротами. В городе действует музей-заповедник «Заславль», в состав которого входят Спасо-Преображенская церковь (X век), католический храм Святой Марии (XVIII век), городище «Замэчек» (X-XI вв.), городище «Вал» с бывшим кальвинским сбором (XI-XVII вв.). Очень интересны курганные могильники Заславля (X-XI вв.), которые являлись частью планировки древнего города.

Можно заглянуть в детский музей мифологии и леса, музей «Кузня», сделать фото у памятника Рогнеде и Изяславу.