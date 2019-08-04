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Росгвардейцы от всей души пинают свое начальство

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  • Антон Орехъ
  • 4.08.2019, 10:33
  • 1,192
Антон Орехъ

Однажды они эти пинки прекрасно на своих задницах прочувствуют.

На один из главных философских вопросов русского народа ответ уже получен – «кто виноват?». Виноват вот тот парень, которому сломали ногу и его же во всём и обвинили. Виноват парень, который потрогал омоновца за шлем, нанеся ему нестерпимый физический и моральный ущерб, виноват тот парень, которого вообще не было в это время и в этом месте.

С виноватыми проблем на Руси не было и не будет. А вот «что делать?» — это вопрос открытый. Полиции, Росгвардии проще. У них в принципе такая работа – бить людей. Росгвардию вообще создали конкретно с этой целью, и ни с какой больше. Несколько сотен тысяч нахлебников сидят у вас на шее, чтобы вас же по шее и колотить. Они с удовольствием встретят вас на несанкционированном шествии, потому что им не терпится применить полученные на учениях навыки. Как у спортсменов: хочется не только тренироваться, но и выступать. А тут «игры» — каждую неделю, как у футболистов. Задержали в прошлый раз 1400 человек, нет проблем задержать еще 1400 – да хоть 14000! Сложнее будет сотрудникам обезьянников и работникам судов. Даже если запихивать в десятиместные камеры по сто человек – места скоро закончатся, и даже если просто ставить печать на приговорах, не тратя ни минуты на изучения дела, все равно в сутках только 24 часа.

Но как быть протестующим? Их стало меньше ровно на то количество, которое уже посадили под замок. Встанут ли на их место новые? И какой смысл вкладывать в новую акцию? Будет ли она под лозунгом «за честные выборы» или под девизом «всех не переловите»? Это у полиции карательная работа, а у протестующих основное занятие совсем другое. Сама по себе борьба за выборы – бессмысленна, потому что выборы в России давно потеряли смысл. Вожаков не только не зарегистрируют, но и постепенно переловят – не так их и много, вожаков-то этих.

Но тогда протест грозит перейти в другую фазу – гораздо более опасную для властей. Он перестанет быть организованным и превратится в стихийный, потому что некому будет подавать заявки на акции. Просто взяли и пришли. Как у Портоса: «Я дерусь, потому что дерусь». Избиения, аресты и нарочито нелепые обвинения ставят целью напугать. Напугать действительно можно. Но трудно заставить себя таким образом любить.

Да, на улицы выходит сравнительно мало народу. 20-30 тысяч – это капля в море. Но это не значит, что остальные всем довольны. И вот такой скрытый протест, молчаливое презрение свалят нынешнюю власть куда вероятнее, чем несколько тысяч на площади. Советская власть рухнула в один момент потому, что миллионы граждан перестали уважать ее и начали презирать и смеяться. И с каждым новым разгоном и побоями этот расклад будет только усугубляться. Так что на самом деле росгвардейцы и ОМОН, нанося удары дубинками и ногами по прохожим, пинают от всей души свое начальство. Которое однажды прекрасно эти пинки на своих задницах прочувствует.

Антон Орехъ, Telegram


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