закрыть
4 августа 2019, воскресенье, 11:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Минчане требуют провести референдум и убрать все «Табакерки»

1
  • 4.08.2019, 10:42
Иллюстрационное фото
Источник: euroradio.fm

Петиция предлагает демонтаж уже установленных киосков.

На сайте «Удобный город» появилась петиция, в которой требуют убрать из Минска все киоски «Табакеркa».

Жители столицы выступают против преференций для табачного олигарха Алексея Олексина.

Подписанты требуют демонтировать установленные киоски в Минске, запретить последующую установку любых киосков розничной торговли, как устаревшего формата торговли.

В случае же, если Олексин (или другие бизнесмены) хотят вернуть киоски в Минске, то подписанты предлагают провести Местный референдум, куда вынесут вопрос на голосование для жителей Минска.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович