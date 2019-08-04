Минчане требуют провести референдум и убрать все «Табакерки» 1 4.08.2019, 10:42

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Источник: euroradio.fm

Петиция предлагает демонтаж уже установленных киосков.

На сайте «Удобный город» появилась петиция, в которой требуют убрать из Минска все киоски «Табакеркa».

Жители столицы выступают против преференций для табачного олигарха Алексея Олексина.

Подписанты требуют демонтировать установленные киоски в Минске, запретить последующую установку любых киосков розничной торговли, как устаревшего формата торговли.

В случае же, если Олексин (или другие бизнесмены) хотят вернуть киоски в Минске, то подписанты предлагают провести Местный референдум, куда вынесут вопрос на голосование для жителей Минска.