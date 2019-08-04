Минчане требуют провести референдум и убрать все «Табакерки»1
- 4.08.2019, 10:42
Петиция предлагает демонтаж уже установленных киосков.
На сайте «Удобный город» появилась петиция, в которой требуют убрать из Минска все киоски «Табакеркa».
Жители столицы выступают против преференций для табачного олигарха Алексея Олексина.
Подписанты требуют демонтировать установленные киоски в Минске, запретить последующую установку любых киосков розничной торговли, как устаревшего формата торговли.
В случае же, если Олексин (или другие бизнесмены) хотят вернуть киоски в Минске, то подписанты предлагают провести Местный референдум, куда вынесут вопрос на голосование для жителей Минска.