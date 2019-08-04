Один телевизор в год: новые правила ввоза товаров из-за границы для белорусов 1 4.08.2019, 10:50

Лимит ввоза товаров резко сократился.

Со 2 августа в силу вступили новые правила ввоза товаров для личного пользования из-за границы. Если до этого, например, телевизор можно было ввозить один раз в 3 года, то сейчас раз в год, сообщают Таможенные органы РБ, пишет сайт mediabrest.by.

Продукты питания:

В сутки - 1 кг;

1 раз в неделю - 5 кг.

Алкогольные напитки:

В сутки - 0,1 л;

В неделю - 1 л.

Сигареты:

В сутки - 20 штук (пачка);

В неделю - 40 штук.

Бытовая техника один раз в год - 1 единица:

Плита газовая (либо электрическая) кухонная, варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, водонагреватель, косилка для газонов, триммеры для скашивания травы, оборудование для мойки автомобилей бытовое, монитор, ноутбук или нетбук, многофункциональное копировальное устройство (МФУ), телевизор, велосипед, лодка надувная, лодочный мотор, гражданское гладкоствольное или нарезное оружие и его части, кондиционеры, сварочные аппараты бытовые, электрогенераторы бытовые, игровые приставки.

2 единицы в год:

Мобильный телефон, коляска детская, принтер, сканер, планшетный компьютер.

4 единицы в год:

Новые пневматические шины, новые либо бывшие в употреблении колеса к каждому авто- , и мототранспортному средству для личного пользования, при условии, что сведения о декларанте указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства либо документе (счет-справке, договоре купли-продажи, договоре дарения и пр.), свидетельствующем о приобретении транспортного средства, не зарегистрированного в государствах-членах Евразийского экономического союза или государствах, не являющихся членами Евразийского экономического союза.