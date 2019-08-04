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Польша в ООН напомнила об агрессии России против Украины и Грузии

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  • 4.08.2019, 11:04
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Международное право должно опираться на право, а не на силу.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, председательствуя на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, напомнил о нарушении Россией международного права.

Об этом сообщает «Польское радио».

«Мы отстаиваем соблюдение международного права. Его нарушает, например, Россия против Украины и Грузии. То есть в интересе Польши является укрепление международной системы, опирающейся на право, а не на силу», — заявил Чапутович.

Ранее глава МИД Польши заявил, что нормандский формат по урегулированию ситуации на востоке Украины оказался неэффективным и необходима его модернизация.


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