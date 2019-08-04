Все как обычно в командной экономике 4 Валерий Карблаевич

4.08.2019, 11:18

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Фото: belta

Минск и Ташкент по приказу построили завод, а теперь думают, что с ним делать.

1 августа закончился первый в истории двусторонних отношений визит президента Узбекистана в Беларусь. Александр Лукашенко, принимая своего узбекского визави Шавката Мирзиеева, отметил: «Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения. Вообще, переворачивать особенно было нечего, надо было просто заново их создавать. И за два года мы сделали, к счастью, гораздо больше, чем за предыдущие двадцать пять лет наших отношений». И с ним можно согласиться.

Белорусско-узбекские отношения - хорошая иллюстрация того постулата, что сотрудничество между государствами с авторитарными режимами сильно зависит от личных взаимоотношений их лидеров. У Александра Лукашенко и прежнего главы Узбекистана Ислама Каримова было персональное неприятие, конфликт. Раздражение друг другом выливалось в публичные склоки, споры, взаимные уколы. Это отрицательно сказалось на двусторонних отношениях. В Минске даже не было узбекского посольства, оно было открыто только в июне 2018 года, через два года после смерти предыдущего президента Узбекистана. Примечательно, что Александр Лукашенко не приехал на похороны Ислама Каримова. Проститься с президентом Венесуэлы Уго Чавесом он улетел через океан, а в Ташкент не поехал.

Словно на контрасте, личные отношения Александра Лукашенко и нового узбекского президента Шавкат Мирзиеева сложились хорошие. Лукашенко ездил в Узбекистан с визитом в 2018 году. Не каждого высокого гостя Лукашенко приглашает к себе в резиденцию на неформальную встречу. Наверное, он особенно обрадовался подарку от узбекского коллеги - скульптурой Лукашенко в виде хоккеиста.

Правда, пока теплые отношения между ними мало повлияли на развитие экономических отношений. Товарооборот между странами сравнительно невелик. Несколько последних лет он составлял чуть более 100 млн долларов в год. В 2018-м вырос до 160 миллионов долларов. Для страны с населением 31 млн жителей - это мало. Но емкость рынка определяется не количеством населения, а его платежеспособность. Узбекистан - страна бедная.

В прошлом году во время визита Лукашенко в Ташкенте состоялся белорусско-узбексий бизнес-форум, во время приезда Мирзиеева подобный бизнес-форум прошел в Минске.

Но богатый опыт международных контактов Александра Лукашенко показывает, что между планами и их практической реализацией существует большая дистанция.

Дело в том, что экономические системы Беларуси и Узбекистана - подобные, в обеих странах большая роль государства в экономике. В странах такого типа значительная часть экономических проектов реализуется по приказу сверху, на основе договоренностей между лидерами государств. Такие проекты, как правило, экономически плохо обоснованы. Когда начинают считать деньги, коммерческую выгоду, то выясняются неприятные вещи. Об этом, в частности, свидетельствует печальный опыт сотрудничества Беларуси с той же Венесуэлой.

Но подобный опыт есть уже и в белорусско-узбекских отношениях. Вот Лукашенко во время встречи с Мирзиеевым рассказывал, что в прошлом году в Ташкенте открыли завод по производству дорожно-строительной техники «Амкодор-АгроТехМаш». Однако работа предприятия показала, что есть проблемы с реализацией продукции и включению ее в программы государственной поддержки. «Нам нужно вместе найти решения, которые выведут этот завод на полную мощность. В этом заинтересованы оба государства», - подчеркнул Александр Лукашенко.

То есть все как обычно в командной экономике. Сначала по приказу завод построили, а теперь думают, что с ним делать.

Начинает развиваться военно-техническое сотрудничество между странами. В прошлом году Узбекистан посетил министр обороны Беларуси Андрей Равков. Минск выразил готовность отремонтировать и модернизировать узбекскую бронетехнику и самолеты.

Зато скульптурой хоккеиста Лукашенко может любоваться уже сейчас. Восточные люди умеют делать подарки.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»