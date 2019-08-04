В Москве депутат от ЛДПР заявил, что ОМОН «мягко реагирует на протесты» и сразу же был задержан 11 4.08.2019, 11:27

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Все это произошло в прямом эфире.

В России во время протестов в Москве человек, представившийся депутатом от партии ЛДПР, оказался в автозаке в момент, когда давал интервью телеканалу "Дождь".

Видео инцидента уже доступно в Сети:

- Я пришел сюда, чтобы посмотреть, что здесь происходит и происходило. Многие здесь нарушают закон.

В прямом эфире "Дождю" в Москве задержали депутата. Действия полиции он оценил, как очень мягкие, после чего его сопроводили в автозак. pic.twitter.com/6ptN0gFHGv — Григорий Турцев (@Npisaka) August 3, 2019

- Не боитесь, что будете задержаны?

- Страшно, да, страшно".

- Как относитесь к действиям сотрудников полиции?

- На мой взгляд, действия сотрудников полиции, я смотрю, достаточно мягкие. Я вижу, что они сбивают по одному, чтобы многие испугались и ушли.

На этих словах к молодому человеку подходит сотрудник Росгвардии и просит пройти с ним в автобус: "Давайте с нами пройдем..."