В Москве депутат от ЛДПР заявил, что ОМОН «мягко реагирует на протесты» и сразу же был задержан

В Москве депутат от ЛДПР заявил, что ОМОН «мягко реагирует на протесты» и сразу же был задержан11
- 4.08.2019, 11:27
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Все это произошло в прямом эфире.
В России во время протестов в Москве человек, представившийся депутатом от партии ЛДПР, оказался в автозаке в момент, когда давал интервью телеканалу "Дождь".
Видео инцидента уже доступно в Сети:
- Я пришел сюда, чтобы посмотреть, что здесь происходит и происходило. Многие здесь нарушают закон.
В прямом эфире "Дождю" в Москве задержали депутата. Действия полиции он оценил, как очень мягкие, после чего его сопроводили в автозак. pic.twitter.com/6ptN0gFHGv— Григорий Турцев (@Npisaka) August 3, 2019
- Не боитесь, что будете задержаны?
- Страшно, да, страшно".
- Как относитесь к действиям сотрудников полиции?
- На мой взгляд, действия сотрудников полиции, я смотрю, достаточно мягкие. Я вижу, что они сбивают по одному, чтобы многие испугались и ушли.
На этих словах к молодому человеку подходит сотрудник Росгвардии и просит пройти с ним в автобус: "Давайте с нами пройдем..."