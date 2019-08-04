Бага: БАТЭ просит перенести игру, а идет обсуждение, будто бы Стинг на Масюкоўшчыну едет петь 2 4.08.2019, 11:59

Алексей Бага

Фото: fcbate.by

Главный тренер борисовчан рассказал об отношении к переносам футбольных матчей

- БАТЭ переносит матчи с "Энергетиком"-БГУ и брестским "Динамо".

- Да, действительно. В понедельник исполком БФФ нам даст ответ. С "Энергетиком", так понимаю, мы перенесем игру в рамках тура, на 11 августа. Я удивляюсь психозом вокруг переносов. Почему, б.., народ так обсуждает эти переносы. Если ты играешь 8-го числа при жаре в 30 градусов в Зеннице. Аэропорт в Сараево не работает ночью. В Минск прилетаем, условно говоря, 9 августа в 15.00. А на следующий день — уже "Энергетик". Прошло всего 48 часов, и нужно ребят переодевать и заставлять играть за очки и места. Это просто нонсенс! Просим перенести игру на один день и идет, б...ь, такое обсуждение, будто бы к нам Стинг на Масюкоўшчыну едет петь. Это ужас, б..! Попросили просто перенести. А новости выходят под вывеской, с молнией. И что? Нас двенадцать вышло на поле против семерых? На денечек сдвиньте вы игру, дайте этому Стасевичу бедному поспать, чтобы он через месяц этих эстонцев, б.., обыграл. Все.

То же самое и с Брестом. 15-го играем в Борисове, в Бресте — 17-го. Туда ехать пять часов. Нужно 16-го отправиться в путь. И что? Ну, хорошо Брест нас обыграет, покричим, попоем концерты, пригласим Ван Бастена туда вместо Марадоны. Дальше что? Где спортивный принцип? Где профессионализм? Что медицине делать? Как восстанавливаться? Мы просим немножко сдвинуть, чтобы, дай Бог, пройдем "Сараево" и привезем, дай Бог, группу и чтобы с Брестом и "Энергетиком", дай Бог, получился нормальный футбол. Я же не переношу, чтобы приехать потом и положить всех на лопатки. Это всего лишь просьба, которую "большие" должны рассмотреть. В понедельник должны сказать да или нет.

Этот бедный телефон разрывается: "БАТЭ переносит игру". Думаю, может, кого-то заявили, а я не знаю!? Это, б.., просто ужас. То, что играем на цементе, — молчим, а здесь — расстрелять всех.

-А если откажут?

- Тогда в рамках тура, на денек — и поедем. Что делать? У нас будет два дня между играми. Просто нереально играть на следующий день: там перелет, а тут дорога. Я не жалуюсь же. В прошлом году так уже было, когда мы колесили по Гомелю и другим городам. Про то, что играть на следующий день нереально, вам все расскажут — начиная от Семина, заканчивая не знаю кем. 48 часов после операции врачи разрешают только в утку сходить. Нельзя даже в туалет вставать, - пишет "Прессбол".