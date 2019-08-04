Астрономы создали самую точную 3D-карту Млечного Пути 4.08.2019, 12:03

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На ней стала видна форма нашей галактики.

Польские астрономы создали самую подробную трехмерную карту Млечного Пути — на ней видно искривление диска нашей галактики. Ранее считалось, что он плоский, пишет журнал «Нож».

Ученые предполагают, что такую S-образную форму Млечный Путь приобрел после столкновений с другими галактиками. Деформация начинается на расстояниях более 25 000 световых лет от ядра.

Чтобы составить карту, исследователи опирались на расположение 2,4 тысяч переменных звезд, которые называют цефеидами. Это молодые пульсирующие супергиганты, которые светят в сотни или даже тысячи раз ярче Солнца. Частота пульсации прямо пропорциональна их яркости.

Пока к этой карте имеют доступ только ученые, а простые любители космоса могут отправиться в виртуальный 3D-тур по Млечному Пути от Европейского космического агентства.