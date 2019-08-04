В торговом центре «Дана Молл» ночью тушили пожар 4.08.2019, 12:29

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Фото: belta

Повар кафе забыл выключить фритюрницу.

В ночь на воскресенье, около 2:15, загорелась включенная в электросеть фритюрница в кафе «Мама дома» на третьем этаже торгово-развлекательного центра Dana Mall, сообщает БелТА.

Как рассказал руководитель ИООО «Зомекс Инвестмент» Владимир Рафальский, сработала система автоматической пожарной сигнализации, поэтому дежурный персонал торгового центра обнаружил возгорание быстро и сразу же оповестил оперативные подразделения МЧС.

«Сработавшая автоматическая система пожаротушения локализовала загорание, персоналом торгового центра были также использованы первичные средства пожаротушения. Поэтому к моменту прибытия аварийно-спасательных подразделений МЧС из Первомайского РОЧС загорание было ликвидировано с минимальными последствиями», — отметил Владимир Рафальский.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания устанавливается. Предварительная версия — нарушение правил эксплуатации электрооборудования: повар кафе забыл выключить фритюрницу.

Торговый центр продолжает работу в штатном режиме.