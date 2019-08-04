закрыть
4 августа 2019, воскресенье, 13:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

СМИ сообщили о задержании Ираном в Персидском заливе второго танкера

1
  • 4.08.2019, 12:34
  • 1,014

Под каким флагом шло судно - неизвестно.

По данным иранских СМИ, судно участвовало в контрабанде нефти и шло в арабскую страну. Куда именно и под каким флагом — неизвестно. Две недели назад военные задержали в Ормузском проливе танкер под британским флагом, сообщает РБК со ссылкой на иранский телеканал PressTV.

Иранские пограничники задержали в водах Персидского залива шедший под иностранным флагом танкер, который перевозил на своем борту контрабандное топливо в следовал в одну из арабских стран.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович