СМИ сообщили о задержании Ираном в Персидском заливе второго танкера 1 4.08.2019, 12:34

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Под каким флагом шло судно - неизвестно.

По данным иранских СМИ, судно участвовало в контрабанде нефти и шло в арабскую страну. Куда именно и под каким флагом — неизвестно. Две недели назад военные задержали в Ормузском проливе танкер под британским флагом, сообщает РБК со ссылкой на иранский телеканал PressTV.

Иранские пограничники задержали в водах Персидского залива шедший под иностранным флагом танкер, который перевозил на своем борту контрабандное топливо в следовал в одну из арабских стран.