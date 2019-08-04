Илья Варламов в Минске: Вроде как зелено, но здесь нечего делать 4.08.2019, 13:32

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Как урбанист оценил застройку нашей столицы.

Урбанист и блогер Аркадий Гершман вместе с более известным коллегой Ильей Варламовым приехали в Минск и выпустили по мотивам поездки видео-блог. Кое-что даже похвалили, но в основном предали город довольно конструктивной критике. Kyky.org пересказывает выпуск тем, кто жалеет полчаса на просмотр видео.

1. Заметили мост, который к Европейским играм хотели сделать очень красивым, но в итоге «просто перекинули [через реку] железобетонную балку» И даже не смогли сделать его безбарьерный.

2. Сказали, что в Минске проблема с человеческим размером города: тут огромные пустыри, но там нечего делать людям. Пустые площади негативно воздействуют на людей, они их обходят стороной. При этом уточнили, что необязательно застраивать пустые площадки – можно просто озеленить и наполнить активностями.

3. Увидели Верхний и Нижний город. Сказали так: когда рядом с якобы исторической застройкой пустыри или вот такие газоны, смысла от исторической среды нет – она просто не формируется.

4. Похвалили то, что появились прокаты велосипедов и самокатов. Но сказали, это не будет хорошо работать, если в городе нет безбарьерной среды. Потом увидели, какие зарядки для самокатов поставили в городе и сказали, что такие простые станции быстро умрут.

5. Увидели переход метро на Немиге. Сказали, что над входами в метро нужно делать навесы, потому что когда идет сильный дождь, люди встают внизу прохода и не дают пройти другим. Не знаем, в курсе ли они о трагедии на розах, но глядят как в воду.

6. Попали на улицу Интернациональную. Заметили, что хоть парковка и платная, машин очень много – и они стоят даже в два ряда. Сказали, причина в том, что либо платная парковка просто не работает, либо неправильно выбрана цена. Ибо платная парковка нужна как раз для того, чтобы в городе всегда было свободное место для водителя.

7. Зашли на пешеходную Комсомольскую. Удивились, для чего все эти цепочки – «а зачем тогда делать из улицы комфортное пространство, чтобы люди не проходили сквозь него? Вешайте знак дворовой территории – тогда люди имеют приоритет, а машины при этом свободно проезжают». Варламов саркастично назвал цепи мерой по успокоению трафика пешеходов.

8. Прошлись по Космомольской. Возникло еще больше вопросов. Сказали, что по идее лавки ставят под деревьями – чтобы летом сидеть в их тени. Но здесь лавки поставили вокруг столбов. И столбы «довольно страшные, они питерские и не подходят сюда по стилю». А по центру – урны с цветами «дико дорогие и бессмысленные. Можно было и без них». Ливневки тоже вызвали много вопросов.

9. Увидели карты уличной навигации: «Обычно место «вы тут» рисуют по центру, и тогда просто понять, куда вы сможете дойти за небольшое время – в случае смещения центра этот смысл теряется».

10. Поднимались по Городскому валу к проспекту и увидели приподнятый пешеходный переход. Заметили, что он должен быть на уровне тротуара, а здесь же ты сначала спускаешься на уровень дороги, а потом поднимаешься. Нелогично.

11. Между двумя частями бульвара по пути к стадиону «Динамо» не нашли прямого прохода, вместо этого там просто стояла машина.

12. Отметили, что в любви к подземным переходам в Минске переходит границы разумного. Например, чтобы попасть на трамвайную остановку, нужно пройти под землей. А чтобы не было соблазна пройти по верху – власти поставили забор. «Но люди не идиоты – они вытаптывают тропинку и идут напрямую. И наказывать нужно не их, а тех, кто придумал этот забор и переход».

13. Про здание сербов на Октябрьской площади сказали так: «Новодел, который пытался объединить стили зданий, но получилось очень плохо». Рассказали историю о том, как местное сообщество архитекторов объединилось и сделало несколько вариантов этого здания, но они оказались не нужны. В конце посоветовали пририсовать к общественному туалету под этим зданием колонны – и тогда, мол, будет выглядеть очень похоже. Только не будет нарушать этажность площади, в отличие от комплекса Dana Holdings.

14. Удивились, что в Минске, видимо, нет норм размещения террас кафе, потому что оставлять вот такое маленькое пространство для пешеходов на Зыбицкой – «на грани добра и зла».

15. Увидели лужи на пешеходных дорожках в парках: «Запомните, лужи – это брак. Если у вас есть такие лужи, то вам надо чаще менять асфальт или плитку».

16. Наткнулись на велополосы на дороге у Комаровского рынка. Похвалили. При этом сказали, что Беларусь – чуть ли не единственное место, где по умолчанию велосипедисты должны ездить по тротуару. Назвали это идиотизмом, ведь это некомфортно пешеходам. В конце концов заметили, что велополосы – это хорошее решение, но оно временное – по уму все нужно будет через лет пять переделывать в качественные велодорожки.

17. Заметили, что машины все еще ездят по велополосам, а местные ГАИшники не штрафуют таких водителей – мол, «нет оснований».

18. Общественным пространствам в центре города поставили главный диагноз – «здесь нечего делать. Это плохое общественное пространство, потому что его можно использовать только как путь туда-сюда или чтобы попить пива вечером».

19. Попытались взять электросамокат – 15 минут потратили на авторизацию через не беларуский номер и попытку привязать карту к приложению. Варламов посоветовал сервису «идти в ногу со временем и использовать ApplePay, чтобы не было этого цирка».

20. Заметили, что цены на электросамокаты высокие – проще взять такси. К тому же после 5-6 использований такой самокат ломается – так что сервис не стоит своих денег. Варламов, кстати, так и не смог арендовать самокат.

21. Только хотели похвалить велодорожку в парке Горького, как она закончилась ничем. Заметили, что люди въезжают на горку прямо по газону. Потом нашли место, где велодорожка снова начинается – резюмировали, что власти просто не смогли провести дорожку под мостом.

22. На набережной парка Горького не нашли ни одной скамейки.

23. Спустя неопределенное время все же смогли арендовать электросамокаты. Покритиковали то, что нет яркого индикатора уровня заряда девайса, его можно посмотреть только в приложении.

24. Заметили, что на улице с трамваями зачем-то поставили разделительные заборы прямо посередине. «Но зачем тут заборы?! И то, что вы нанесли туда бегающих людей и велосипедистов, не делает их лучше. К тому же это мешает уборке улицы».

25. Похвалили улицу Октябрьскую. Напомнили, что такие места нужны городу, потому что креативной молодежи нужно где-то самовыражаться и тусоваться. Поразились, что трамвайное движение закрыли, но знак остановки все еще висит.

26. Похвалили «Песочницу» как пример того, как некапитальным ремонтом можно изменить даже заводской двор и сделать его привлекательным для людей.

27. Пожурили знак с призывом «сказать спасибо водителю за то, что ты перешел дорогу и не умер». Говорить «спасибо» за то, что водитель выполнил свою обязанность – неправильно. В общем, эту акцию назвали имитацией работы, а не эффективным инструментом.

На этом выпуск закончился.