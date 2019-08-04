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Великий двигатель социальных перемен

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  • Игорь Эйдман
  • 4.08.2019, 13:33
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Игорь Эйдман

Люди сторицей воздадут правящим насильникам за их преступления.

Многие хорошие люди недоумевают: зачем все эти жертвы: избиения, задержания, нервотрепка? Нет, все не напрасно. Это школа — школа «воспитания чувств» (почти по Флоберу) ненависти к властям и солидарности с единомышленниками. Сотни тысяч, если не миллионы, людей прошли ее очно или заочно, видя в интернете бешеную охоту до зубов вооруженных свиней с погонами на мирных горожан.

Ненависть к власти и ее палачам — великий двигатель социальных перемен. Когда в обществе накапливается критическая масса этой ненависти, происходит социальный взрыв, люди сторицей воздают правящим насильникам за их преступления. Так неоднократно было в прошлом, неизбежно повторится и в будущем.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»


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