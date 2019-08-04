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Парламент Великобритании попытается остановить «жесткий» Brexit

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  • 4.08.2019, 13:54

В сентябре у британских депутатов будет возможность помешать выходу из ЕC без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель оппозиционной Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что для реализации Brexit без соглашения правительство должно провести соответствующее предложение через парламент.

"Когда в сентябре парламент вернется, у нас появятся возможности остановить вариант без соглашения. Правительству придется выдвинуть соответствующее законодательство, чтобы подготовиться к такому выходу, который они хотят. И мы будем использовать все доступные нам в парламенте средства ... и будем работать, чтобы не допустить "жестокого" Brexit", - сказал Эшворт.

Ранее старший советник премьер-министра Бориса Джонсона, Доминик Каммингс, заявил, что законодатели не смогут остановить так Brexit без соглашения, внеся вотум недоверия правительству.


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