«Руководителей надо сажать на цепь рядом с умирающими коровами» 13 4.08.2019, 13:46

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Как победить халатное отношение к животным в сельском хозяйстве.

В соцсетях отреагировали на опубликованные работниками хозяйства снимки мертвых телят и тощих коров в навозе, пишет «Салiдарнасць».

«Это длится не один год, почти во всех коровниках республики, — написала белоруска в Фейсбуке . — Лично видела как тощие телята пили тухлую вонючую воду ...ехали проездом, от увиденного был шок! Коровы стоять не могли, кожа и кости!»

Другой участник дискуссии назвал инцидент на ферме под Горками саботажем и разграблением народных средств. Читатель напоминает, что на сельское хозяйство тратятся огромные субсидии, которые просто не доходят до конечных целей.

«Этих руководителей надо не на повышение отправлять, а сажать на цепь в этот коровник рядом с умирающими коровами... » — предлагает читатель.

«Если труд оплачивается на тарелку супа, то работать некому, — делится мнением один из подписчиков. — В наше время нет дураков работать бесплатно в навозе. Думаю, что там остались работать пьяницы и старики. Фермы, которые оснащены современной техникой и аппаратурой для наших колхозов — несбыточная мечта. В нашей стране главное — праздники, спортивные игры, развлечения, и только туда вкладываются наши денежки. Да и отношение к животным у нас скотское».

Приведем еще несколько комментариев:

«Кто виноват? Тот, кто создал систему ручного управления страной! Была бы у предпринимателей свобода воли — каждую корову и свинью по-хозяйски бы лелеяли. Несчастные руководители с\х связаны по рукам и ногам, и сейчас крайнего найдут».

«Проблема даже не в частниках, а в механизации труда, во внедрении прогрессивных технологий, а их масса. Но всё тормозится бюрократией и коррупцией. Не количеством дотаций и преференций, а голодом кадров и страхом наказания при беспомощности. Зарплатой наконец. Любая инициатива покрывается мхом «бумажек». Поля с кормом засеиваются не директорами колхозов, а блатными ставленниками в администрации районов, т.е. у председателя нет свободы руководства землёй, им командует молодая ПТУшница из района... что сеять, когда сеять... когда убирать.....для галочки...»

«Руководители ещё и просто боятся. Простой пример. Знакомый работает директором птицефабрики. Фабрика, вроде, частная, а на всякие совещания, как при совке, приходится ездить, отчитываться. И вот, на одном из совещаний зашла речь о кормах. И тут бац — жэсточайше рекомендовано покупать комбикорм у конкретного производителя, местного. Вроде как для поддержки. Но цена на корма у него в 2,5 раза выше, чем та, которую платили до этого. И что, директора фабрик вздохнули и подписали договора. А знакомый послал всех лесом и уехал. Потом оказалось, что новый поставщик чей-то протеже. Для чего это я рассказываю? А ничего знакомому за отказ не было. Не хочешь корма у него покупать? Ну ладно, не покупай. А остальные испугались. Так и работают по указке, боясь лишний вдох сделать...»