Суматоха и аврал: на «Белвесте» ожидают приезда Лукашенко 2 4.08.2019, 14:37

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ФОто: Telegram-канал NEXTA

Даже тележки и поддоны впервые помыли с мылом и покрасили.

На витебском "Белвесте" - суматоха и аврал: скоро сюда должен приехать Лукашенко. И вовсе не для того, чтобы заказать у обувщиков пенсионерские сандалии "Прощай, молодость" - инспектировать будет, пишет Telegram-канал NEXTA.

- Все убирают и чистят, - пишут нам работники предприятия. - Даже тележки и поддоны впервые помыли с мылом и покрасили. Заодно укладывают асфальт, хотя и прежний был неплох. Начальство ведет отбор "благонадежных рабов", которые выйдут на смену в "день Х". Им дают указания: молча стоять и кивать. Еще на предприятии только что была комиссия - человек 40 во главе с "губернатором". А на территории и вокруг нее - наглухо тонированные микроавтобусы: то ли КГБ, то ли СБП. Некоторые с минскими номерами.

ФОто: Telegram-канал NEXTA

Работы, пишут обувщики, у них сейчас почти нет - низкий сезон. Поэтому ее будут "изображать". А еще раскройщики беспокоятся, отберут ли у них во время визита Лукашенко молотки. На каждом из 10 рабочих мест есть по одному. Мало ли что.