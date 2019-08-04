Площадь сгоревших в России лесов больше территории Австрии 2 4.08.2019, 14:52

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Счетная палата РФ оценила нынешний ущерб от пожаров.

Ущерб от лесных пожаров за первое полугодие нынешнего года составил 2,4 млрд рублей, сообщила Счетная палата России. За этот период произошло 7,6 тысячи возгораний. Ведомство следит за ситуацией по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает «Голос Америки».

По данным аудиторов, число пожаров в РФ за три последних года пожаров возросло на 12%, а пройденная огнем площадь в прошлом году достигла 8,5 млн га, что превышает территорию такой, например, страны, как Австрия. Общие же убытки от пожаров за три года ущерб составили 68,9 млрд рублей, в среднем за год около 25 млрд. Так что итоги за 2019-й могут оказаться не менее, если не более впечатляющими.

К основным причинам пожаров Счетная палата относит недостаточное финансирование, отсутствие в необходимом количестве техники для тушения, повсеместную неполную укомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны и низкое качество противопожарных мероприятий.

Согласно заключению ведомства, проблема можно решить только комплексным путем.

Президент США Дональд Трамп предлагал Владимиру Путину помощь в тушении пожаров. Однако неизвестно, приведет ли это к практическим результатам в силу занятой Москвой неопределенной позицией.

Между тем продолжающиеся пожары в Сибири приводят ко все новым и новым негативным последствиям. По сообщению Reuters, ведущие российские нефтедобывающие компании начали эвакуацию рабочих и прекратили буровые работы в регионе.

Как это отразилось на уровне добычи, пока неясно. Но на некоторых месторождениях, например, Куюмбинском (Красноярский край), которое разрабатывает «Роснефть», буровые работы были остановлены полностью еще на прошлой неделе. Ранее «Роснефть» планировала увеличить втрое ежедневную добычу за счет разработки трех новых месторождений в Сибири.

Но картина бедствия одним этим, естественно, не исчерпывается. Леса горят на площади почти 3 миллиона гектаров. В Красноярском крае, Иркутской области Якутии и частично в Бурятии введен режим Чрезвычайной ситуации. В зоне задымления - свыше 800 населенных пунктов, работа по эвакуации людей сильно затруднена из-за плохой видимости – в некоторых местах она, по свидетельству очевидцев, не больше 20 метров.

Тем временем премьер министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений органам исполнительной власти по итогам совещания по ситуации с лесными пожарами. Эксперты российского отделения Greenpeace полагают, что принятие неотложных мер способно облегчить сложившуюся ситуацию и снизить риск катастрофических пожаров в перспективе, но только в случае выделения финансирования в необходимых объемах, сообщается на сайте экологической организации. Иначе, по мнению экспертов, регионам поручат тушить больше, чем в этом году, но на те же самые деньги, которых не хватает и сейчас.

Ранее Дмитрий Медведев также предположил, что возросшее количество лесных пожаров связано с поджогами, чтобы скрыть незаконные вырубки, и поручил силовым структурам разобраться с этим, доложив о результатах к 1 ноября. Следственный комитет РФ уже отрапортовал о начале уголовного расследования.

Шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов в интервью заметил, что призывы к поиску поджигателей пожаров, которые длятся с весны и которые затронули такую гигантскую территорию, звучат сегодня крайне странно. По его словам, это сразу настраивает на некую конспирологическую теорию о врагах России, «которые пытаются нам насолить».

«На самом деле леса в стране горят каждый год, просто иногда везет с погодой, и пожары не становятся масштабным явлением. понятно, что государство должно адекватно реагировать на изменение ситуации в связи с глобальным потеплением климата, но никакой системной работы в этом направлении не видно».

Роман Доброхотов уверен, это социальная проблема, и никто кроме государства не может решить ее в полной мере. «При этом мы видим, что в случае, когда люди выходят с протестами в центре Москвы, то вся «полицейская рать» мгновенно выстраивается цепью, чтобы предотвратить «беспорядки», - подчеркнул он. - А когда горят три миллиона гектар леса, то власти делают вид, что ничего страшного не происходит, соответственно нет и масштабной мобилизации государственных ресурсов».

Это лучше всего свидетельствует о приоритетах российского государства, резюмировал журналист.