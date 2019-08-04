Как обстоят дела с тонировкой в Беларуси и соседних странах? 4.08.2019, 15:08

ФОто: drive2.ru

В определенный период с затемненными стеклами в нашей стране боролись самым жесточайшим образом.

Как известно, Беларусь и Россия в плане законодательных инициатив - это как "мы с Тамарой ходим парой". То и дело наши власти перенимают друг у друга идеи, насмотревшись на соседний опыт. Одна из последних историй - набившая оскомину тонировка, пишет abw.by.

Летом 2019 года в Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому в соседней стране автовладельцев больше не будут штрафовать за тонированные стекла. Инициаторы закона мотивируют это тем, что от тонировки стекол польза есть, а вреда вроде как нет.

У белорусских же властей позиция по-прежнему категоричная: тонировать стекла пленкой строго-настрого запрещено.

ПДД, Перечень неисправновстей:

37. На стеклах и (или) в оконных проемах транспортного средства установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные.

Под жесточайшим запретом

В определенный период с затемненными стеклами в нашей стране боролись самым жесточайшим образом. Еще 10 лет назад под запретом была даже заводская тонировка.

С 1 апреля 2006 года по 17 декабря 2009-го в Беларуси была запрещена эксплуатация авто с тонированными стеклами, в том числе и заводскими. Исключение - авто, зарегистрированные в стране до 1 апреля 2006 года. Тогда для продавцов машин из Европы и США наличие заводской тонировки становилось головной болью. Чтобы поставить машину на учет, необходимо было заменить тонированные стекла прозрачными.

Источник: abw.by

Ситуация напрягала автолюбителей. Летом 2009 года было собрано почти девять тысяч подписей за отмену запрета.

Спустя несколько дней после подачи коллективного обращения с заявлением выступил тогдашний глава МВД Анатолий Кулешов: "Я за абсолютную прозрачность. Безопасность - прежде всего".

Тем не менее спустя почти полгода тонировку разрешили, но только заводскую.

Возможно, до 17 декабря 2009 года Беларусь была единственной страной в мире, где темные по заводу стекла были вне закона. Хотя с уверенностью 100% утверждать не беремся как минимум потому, что в мире есть еще Северная Корея. Но то, что во всех соседних странах пленочная тонировка разрешена, - факт.

В РФ и сейчас разрешено тонировать стекла - оговорена только степень светопропускания лобового и боковых (не менее 70%). На пленку запрета нет, хотя практика показывает, что пленка соблюсти эти ограничения не в состоянии. Зато заднюю полусферу автомобиля можно "закатать" даже рубероидом.

В новом законопроекте предлагают убрать не то чтобы само ограничение, а штраф за его нарушение.

Авторы законопроекта мотивируют свою инициативу тем, что тонирование автомобильных стекол - международная практика, призванная повысить не только комфорт, но и безопасность пассажиров.

Тонирование задней полусферы разрешено в ЕС и Украине. Правда, например, в Польше запрещена "зеркальная" тонировка.

В Украине существуют следующие нормы:

для лобового стекла разрешена полоса вверху с пропускной способностью не менее 75%;

боковые стекла - полная тонировка с пропускной способностью не менее 70%;

для заднего стекла ограничения не предусмотрены.

ГОСТом запрещено применения зеркальной тонировки для всех видов транспортных средств.

Интересно, что проводить замеры светопропускаемости в соседней стране можно только при соблюдении ряда условий:

температура +20°С (возможны отклонения в обе стороны не более 5°С);

влажность воздуха 40-80%;

атмосферное давление 80-106 кПа.

Жалюзи можно, пленку - нет

Но вернемся в Беларусь. Без малого 10 лет у нас разрешены только тонированные по заводу стекла и установленные заводом-изготовителем шторки.

За исключением:

нанесенных на верхнюю часть ветрового стекла транспортного средства пленок, покрытий или напылений шириной не более 140 мм, шторок на окнах автобуса, жалюзи или шторок на заднем стекле легкового автомобиля при наличии у них с обеих сторон наружных зеркал заднего вида;

транспортных средств, используемых для транспортного обслуживания, сопровождения и обеспечения безопасности должностных лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательными актами.

Получается, что именно пленку наносить нельзя, даже на заднее стекло, хотя шторку установить все-таки можно, даже поставить жалюзи. Чем вызвана такая нелюбовь к пленке, не понятно.

При этом машины с тонированными стеклами и шторками на наших дорогах все же встречаются. Подтверждают это и результаты нашего опроса.

Источник: abw.by

У 10% респондентов на стеклах авто есть пленочная тонировка. Самостоятельно установленные шторки - почти у 24% опрошенных. Заводская тонировка - в каждом пятом авто. У 37% на стеклах нет ни шторок, ни тонировки.

Как видим, спрос на пленочную тонировку и особенно шторки есть, даже несмотря на запреты.

Подтверждения доводов нет…

В первой половине лета белорусы создавали петицию, в которой просили снять запрет на солнцезащитные шторки в автомобилях хотя бы в летний период.

Автор петиции уповал на то, что наличие шторок на окнах снижает температуру в салоне, что позитивно влияет на пассажиров.

В ГАИ тем временем ответили, что не обладают достоверной информацией, подтверждающей доводы автора о взаимосвязи между установкой шторок и температурой в салоне.

К слову, информации и статистики о том, что тонировка негативно влияет на безопасность дорожного движения, у ГАИ тоже нет. Но это уже совсем другая история.

Продолжая о тонировке и шторках, мы не могли не спросить автолюбителей: стоит ли в нашей стране поменять отношение к тонировке?

Источник: abw.by

Подавляющее большинство - 63% - выбрало вариант: "Разрешить пленочную тонировку и шторки по примеру Европы".

На втором месте по популярности оказался вариант: "Разрешить тонировать все стекла, кроме лобового". Так ответили 23% опрошенных.

6% респондентов предлагают разрешить устанавливать шторки, оставив пленочную тонировку под запретом.

Текущим положением дел, довольны лишь 4% участников опроса.

Чуть более 1% придерживается мнения бывшего министра внутренних дел Беларуси Кулешова, выступая за полный запрет любой тонировки.

Как видим, спрос на тонировку и шторки в Беларуси сохраняется, даже несмотря на запреты. Каких-либо обоснованных доводов о негативном влиянии тонировки на безопасность нет. Во всех без исключения соседних странах пленочная тонировка и шторки не запрещены, но мы, как говорится, идем другим путем.