США и ЕС отреагировали на разгон акции российской оппозиции в Москве 4.08.2019, 15:14

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Действия властей РФ нарушают права граждан на участие в выборах.

Соединенные Штаты и Европейский союза осудили силовой разгон в Москве несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму 3 августа и потребовали освобождения задержанных, сообщает "Радио Свобода".

"Власти России продолжают ограничивать права граждан на выражение своего мнения посредством свободных и честных выборов и на проведение мирных собраний, гарантированные Конституцией. Действия властей 3 августа нарушают права граждан на всестороннее участие в демократическом процессе" - говорится в заявлении пресс-секретаря посольства США в Москве. Представитель внешнеполитического ведомства ЕС Майя Коцьянчич заявила, что ЕС ожидает от России немедленного освобождения 600 задержанных в ходе акции. Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем призвала власти России допустить независимых кандидатов до выборов.

О задержании 600 участников акции протеста заявили накануне в МВД России. По данным сайта ОВД-Инфо, задержаны были 828 человек. Большую их часть уже отпустили. На утро воскресенья в ОВД оставались 19 человек.

Людей задерживали главным образом на Трубной и Пушкинской площадях, Чистых прудах и на Арбате. Некоторых из них при задержании избили. Сообщается, что 5 человек были госпитализированы с травмами.

Акции за допуск независимых кандидатов проходят в Москве почти месяц – после того как избиркомы отказали почти всем сторонникам Алексея Навального и Дмитрия Гудкова, множеству кандидатов от партии "Яблоко" и другим активистам. Наиболее массовая несогласованная акция в центре Москвы прошла 27 июля. После нее были задержаны более 1300 человек. Было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", 6 человек уже отправлены под арест по этому делу, еще троим предъявлены обвинения.