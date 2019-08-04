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Арина Соболенко: Я становлюсь более последовательной на корте

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  • 4.08.2019, 15:48
Арина Соболенко
ФОто: getty images

Белорусская теннисистка рассказала об ожиданиях от финала турнира в Сан-Хосе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала официальному сайту ВТА об ожиданиях от финала турнира в Сан-Хосе.

- Стратегия на матч заключалась в том, чтобы просто выйти и сражаться за каждое очко, стараться попасть в корт больше, чем соперница. С нетерпением жду финала. Надеюсь, мне получится показать такой же уровень, как сегодня. Сайсай — отличный игрок, будет трудный матч. Я его очень жду.

В каждой игре я просто выхожу и пытаюсь бороться за каждое очко, несмотря ни на что. Не думаю ни о чем другом: только этот мяч, это очко, эта игра, этот сет и этот матч. Я думаю, моя игра стала лучше. У меня был плохой период в игре на подаче, но прямо сейчас я чувствую себя лучше. Я становлюсь более последовательной на корте. Необходимо сохранить хорошие эмоции после выигранных очков. Хорошие эмоции, безусловно, очень мне помогают.


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