Игорь Григорьев: Почему я презираю российскую власть 4.08.2019, 15:57

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Людям разных эстетических ориентаций договориться невозможно.

Известный российский журналист Игорь Григорьев, большую часть времени проживающий в районе экватора, у себя в Telegram цитирует историка мирового искусства и его друга – писателя-диссидента.

«Коротко о том, что дурного мне сделала нынешняя власть и почему я ее презираю:

«Будучи уже в эмиграции, Синявский первый советский писатель-диссидент как-то заявил, что у него с советской властью исключительно эстетические разногласия.

Я думаю, эстетическая позиция гораздо шире и серьезнее политической, ибо она включает в себя понятия красоты, моральных и этических норм, представление о добре и зле, справедливости и бесправии... Политические противники могут договориться, прийти к компромиссу, наконец, переменить свои взгляды. Людям же разных эстетических ориентаций договориться невозможно».

Из воспоминаний Игоря Голомштока, историка, друга Синявского, свидетеля по делу.

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Игорь Голомшток в 1934 году был арестован «за антисоветскую пропаганду» и осужден на пять лет лагерей. В 1965-м привлечен как свидетель по делу Даниэля-Синявского, «за отказ от дачи показаний», был приговорен к шести месяцам принудительных работ (фактически — крупному денежному штрафу).

Из-за идеологических санкций советское искусство лишилось многих работ Голомштока. Во всех советских органах печати его имя попало под запрет. Это относилось как к будущим публикациям, так и к прошлым.

Процесс Андрея Синявского и Юлия Даниэля — уголовный процесс против писателей. Обвинительный приговор вызвал международный скандал и протесты внутри страны, положившие начало диссидентского движения в СССР.