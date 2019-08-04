Когда расформируют воспитательную колонию в Бобруйске? 1 4.08.2019, 16:29

UNICEF порекомендовал властям, как нужно вести себя с детьми, у которых конфликт с законом.

Единственная колония для несовершеннолетних преступников осталась только в Бобруйске. Но почему тогда она имеет номер два? Ответ прост: раньше их было вообще три — ещё две находились в Витебске и были востребованы в 90-е годы, когда в стране наблюдался разгул преступности. Каждая из них была рассчитана примерно на 500 человек, пишет mspring.online.

В начале 2000-х колоний осталось уже две. А в 2013 году Витебскую ВК-1 на улице Гагарина было решено окончательно закрыть, так как, во-первых, количество малолетних преступников стало снижаться, а во-вторых, государство стало сажать за решётку несовершеннолетних только в крайнем случае. При этом нужно отметить, что речь идёт о мужском контингенте. Осужденные девочки отбывают наказание в специальном отделении при Гомельской женской исправительной колонии №4.

Слухи о возможном расформировании бобруйской ВК-2 муссируются уже третий год. Даже сам Департамент исполнения наказаний (ДИН) в рамках совершенствования уголовно-исправительной политики стал продвигать идею преобразования колонии в воспитательный центр, целью которого была бы ресоциализация детей. По задумке, это было бы общежитие за пределами охраняемой зоны с комнатами по 4-6 человек вместо сегодняшних отрядных казарм в 20-25 осуждённых. Дети, нарушившие впервые закон, могли бы под контролем воспитателей сами вести быт, носить гражданскую одежду. Для несовершеннолетних есть и идея построить отдельное СИЗО, чтобы они не пересекались со взрослыми арестантами.

Однако, когда это произойдёт – остаётся загадкой. О ювенальной юстиции в Беларуси который год ставит вопрос представительство Детского фонда ООН (UNICEF), однако дело с мёртвой точки пока не движется. Хотя на некоторые изменения под давлением международной общественности белорусские власти идут. Например, в Уголовно-исполнительный кодекс были внесены поправки о возможности применения более мягкого наказания в отношении несовершеннолетних – перевода из воспитательной колонии в исправительную колонию-поселение. Также срок содержания в дисциплинарном изоляторе за нарушения режима был сокращён с 10 до 7 суток, а количество свиданий с родственниками увеличено.

Белорусские власти ссылаются на то, что страна пока не готова сделать следующий шаг. Но и UNICEF не сдаётся. На минувшей неделе было выпущено пособие “Рекомендации для детей, которые находятся в конфликте с законом”. Партнёрами UNICEF выступили Британское посольство в Минске и Национальный центр законодательства и правовых исследований.

Целью пособия заявлена попытка познакомить с основами административной и уголовной ответственности подростков, их родителей и всех, кому предстоит общаться с представителями правоохранительных и судебных органов. Но после прочтения этой книжки складывается впечатление, что по ней можно смело проводить реформу и реорганизовывать ВК-2. Адресована она и тем, от кого зависит надзор за исполнением закона. Брошюра в 46 страниц обещает цивилизованный подход в отношении соблюдения прав ребёнка.

Но правоприменительная практика такова, что всё чаще приходится писать об издевательствах над детьми. Основная причина кроется в высказывании президента страны в адрес осужденных за наркопреступления. Александр Лукашенко потребовал для них самых жёстких условий содержания, а администрация колонии боится не исполнить это требование. Если бы не статья 328 «Незаконный оборот наркотиков», то бобруйская ВК-2 просто пустовала бы. Сегодня она с тремя отрядами по 80 человек заполнена лишь наполовину. А две трети осужденных — это именно “нарко”.

А ведь изначально главным контингентом ВК-2 были молодые люди в возрасте от 14 лет, осужденные за кражи, грабежи, разбой, изнасилования и убийства. Раньше сюда в большинстве своём попадали ребята из неблагополучных семей, которые в тюрьме впервые увидели чистые постельные принадлежности и впервые были обеспечены трехразовым питанием. Впервые они под контролем взрослых и доучивались в размещённом здесь филиале бобруйской средней школы №32. Бобруйская ВК-2 реально исполняла свою функцию.

Сможет ли UNICEF преломить ситуацию и убедить власти в необходимости гуманизации обращения с малолетними преступниками, пока вопрос. Ещё один маленький шажок в этом направлении сделан.