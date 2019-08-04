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В Госдуме РФ заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

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  • 4.08.2019, 16:40
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В первую очередь это касается продавцов, охранников и водителей.

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин порталу «URA.RU».

«Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован», — уточнил он.

Шеин отметил, что в настоящее время можно наблюдать тенденцию сокращения в сфере услуг. В качестве примера он привел увольнения в банках и замену продавцов в супермаркетах на аппараты, с помощью которых по QR- или штрих-коду можно купить продукты.

По мнению депутата, исчезновение профессий происходит на фоне четвертой промышленной революции, где к работе прежде всего относятся как к творчеству. Поэтому, предположил он, востребованными останутся профессии, где работник должен проявлять эмпатию и сопереживание или где требуется применение знаний.

Ранее во ВНИИ труда сообщили, что на российском рынке труда зафиксировали низкий спрос на учителей средней школы, бухгалтеров, средний юридический персонал в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также средний персонал библиотек, музеев и художественных галерей.


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