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Видеофакт: В Гродно прямо на дороге подрались таксист и пассажир

  • 4.08.2019, 16:54
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Инцидент произошел 3 августа.

В Гродно прямо на дороге подрались таксист и его пассажир. Происшествие зафиксировал видеорегистратор очевидца, сообщает AutoGrodno.

Конфликт произошел 3 августа около 9.00 на улице Карла Маркса в Гродно. Как рассказал очевидец произошедшего Кирилл, ситуация была абсолютно неожиданной. До драки VW Polo такси двигался в потоке как ни в чем не бывало.

— Такси начало движение на зеленый, а затем резко машина остановилась, одновременно открылись двери водителя и задняя пассажирская, потом мужчины сцепились в драке на проезжей части, — рассказал парень. — Отъезжая, я посмотрел на участников драки в зеркало заднего вида. Они «остыли» и перестали драться. Думаю, победила дружба. Кстати, в салоне находилась девушка, она была очень возмущена.


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