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В Судане военные и оппозиция подписали конституционную декларацию о формировании органов власти

  • 4.08.2019, 17:02

Политический кризис в Судане подходит к концу.

4 августа в Хартуме подписана конституционная декларация, предусматривающая порядок формирования в Судане органов власти, которые будут управлять страной в течение трехлетнего переходного периода. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на Reuters.

Военные, удерживавшие власть после свержения диктатора Омара аль-Башира, и оппозиционная коалиция 3 августа достигли договоренностей о формате переходного правительства после длительных переговоров, которые проходили при посредничестве Эфиопии и Африканского союза.

Ожидается, что 17 августа в Хартуме пройдет торжественная церемония с участием иностранных лидеров, которая будет символизировать окончание политического кризиса в Судане.

Будет создан специальный орган правления – суверенный совет, в который войдут военные и политики. Планируется, что премьер-министр будет назначен 20 августа, кабинет министров сформируют к 28 августа. Кабинет министров и суверенный совет проведут совместное заседание 1 сентября.

Через три месяца после этого должна заработать законодательная ассамблея из 300 человек. Основная оппозиционная коалиция, "Силы свободы и перемен", получит в ней 67% мест, остальные политические группы – 33%. При этом силы, связанные с аль-Баширом, в переходном парламенте представлены не будут.

11 апреля стало известно о свержении и аресте диктатора Омара аль-Башира, который занимал этот пост с 1989 года.

На переговорах военные и оппозиция договорились о создании переходного правительственного комитета из 15 членов, но не смогли определить его состав.

Глава временного военного совета генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан заявил о срыве переговоров с оппозицией и сообщил, что выборы новой власти пройдут через девять месяцев, а не через три года, как было предусмотрено соглашениями.

В ответ оппозиция начала в Хартуме бессрочную акцию протеста. 3–4 июня сторонники военного совета совершили ряд вооруженных нападений на лагерь демонстрантов. Погибли 87 человек.

После трагедии военный совет заявил о неприемлемости насилия и возобновил переговоры с оппозицией.


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