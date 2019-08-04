Астрономы открыли планету, с которой испаряется железо 4.08.2019, 17:07

Планета находится на расстоянии 900 световых лет от Земли.

Астрономы с помощью телескопа "Хаббл" открыли горячий юпитер WASP-121b, который раскален настолько, что с его поверхности испаряются даже тяжелые металлы. Как сообщает NASA, планета располагается на расстоянии 900 световых лет от Земли, передает zn.ua.

Исследователи подчеркивают, что впервые за всю историю наблюдений удалось заметить испарение элементов тяжелее водорода и гелия. Обычно, горячие юпитеры все же достаточно холодны внутри, чтобы конденсировать элементы, такие как магний и железо, в облака.

Но WASP-121b находится настолько близко к материнской звезде, что температура внешних слоев ее атмосферы превышает 2500 градусов Цельсия, то есть, в 10 раз выше, чем температура атмосферы любой другой известной планеты.

"Тяжелые металлы были замечены и на других горячих юпитерах, но в нижних слоях атмосферы, поэтому нельзя было сказать, испаряются они или нет. Но на WASP-121b мы заметили магний и железо так далеко от планеты, что они никак гравитационно не связаны", - заявил один из ученых Дэвид Синг.

Исследователи считают, что наблюдения за WASP-121b позволят проследить процесс потери планетой ее первичной атмосферы.

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