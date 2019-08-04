Отец сказал: «Уезжай»: что о «законе об отсрочках» думают те, кого он коснулся 3 4.08.2019, 17:20

«Закон об отсрочках» вступает в силу 10 августа.

Александра, Артема и Влада он коснется уже в этом году. Еще недавно каждый из них строил планы на будущее: окончить консерваторию, написать кандидатскую, получить патенты. Но, скорее всего, им придется отложить свои планы на год-полтора. Или вовсе кардинально их поменять, пишет tut.by.

«Военкомату все равно, что моя специальность требует трехступенчатого образования»

Александру Киселеву 20 лет. 27 июля он стал студентом Академии музыки, но, похоже, продолжить учебу у него не получится. 13 августа он должен явиться на прохождение медицинской комиссии. Если она решит: «Годен!» (а это, скорее всего, будет так), молодому человеку на полтора года придется уйти в армию и забыть о занятиях музыкой.

Играть на скрипке Александр начал в детстве. Семь лет учился в музыкальной школе. Затем на год взял перерыв, думал, что не будет связывать свое будущее с музыкой. Но не смог без нее — и следующим летом поступил в колледж имени Глинки.

Колледж Александр окончил с красным дипломом. Вместе с ним он получил повестку в военкомат.

— Пока ты не подпишешь бумагу о том, что получил повестку, тебе не отдадут диплом. То есть избежать этой процедуры никак нельзя. В повестке была указана дата, когда я должен прийти в военкомат. Мне назначили на 23 июля.

Тогда, в июне, Александр не придал повестке особого значения: он все равно собирался поступать в Академию музыки. Но затем парламент стремительно принял «закон об отсрочках» — и ситуация вдруг поменялась.

— Когда друзья об этом рассказали, подумал сначала, что это вброс. А потом почитал информацию и понял, что меня действительно могут призвать. Честно говоря, была паника. Ведь сейчас я могу просто потерять профессию. Полтора года без занятий, физические нагрузки на руки — и прощай, скрипка. А я не могу не заниматься. Нельзя пропускать даже день. Это как у гимнастов: нужно постоянно тренироваться, чтобы формировалась мышечная память.

Вступительные экзамены Александр сдал на «восемь», «девять» и «десять», став одним из лучших первокурсников. Кроме этого, ему удалось попасть к педагогу, с которым он хотел заниматься.

— У нас учеба построена на индивидуальных занятиях. И я очень хотел попасть к одному педагогу. Поступил, написал заявление, чтобы заниматься с ней. И она согласилась. То есть меня в свой класс взяла одна из лучших наставниц, но сейчас меня лишат возможности у нее учиться.

Еще один момент, который настораживает Александра, — то, что из-за армии он гораздо позже окончит вуз.

— Как нам объяснили, будет так: мы учимся до ноября, затем нас призывают, но засчитывают, будто мы отучились первый семестр. При этом экзамены за него сдавать не нужно. Через полтора года мы возвращаемся, ждем еще полгода — и «заходим» во второй семестр с первокурсниками. То есть ребята, с которыми я поступал, будут заканчивать уже третий курс, а я — только первый.

При этом Александр не против отслужить в армии. Главное, чтобы это было не посреди учебы, которая у музыкантов должна быть бесперерывной.

— Моя специальность требует трехступенчатого образования: музыкальная школа, колледж и Академия музыки. Я бы без проблем отслужил после. Но не прямо посередине, когда учеба еще не окончена. Если бы это все стало известно за несколько лет или хотя бы за год, то не стало бы таким стрессом. Сейчас вся распланированная на дальнейшие годы жизнь куда-то катится.

«Когда на все это посмотришь, очень не хочется иметь дело с такой системой»

Артему Кончевскому 22. Он только что окончил магистратуру БНТУ, собирался учиться дальше.

— Мне нравится заниматься исследованиями, поэтому план был такой: поступить в аспирантуру, получить степень кандидата наук, а потом — доктора.

Поступление в аспирантуру проходит в октябре, зачисление — в ноябре. Но этого, предполагает Артем, может не случиться, поскольку у него на руках уже есть повестка.

— После зимней сессии у нас забрали зачетки на подпись декану. Перед летней мы пришли в деканат, чтобы их забрать, но без росписи за повестку нам ничего не отдали.

12 августа Артем должен прийти в военкомат, где ему вручат направление на медкомиссию. Если он ее успешно пройдет, то отправится в армию уже этой осенью.

О новом «законе об отсрочках» молодой человек узнал из Facebook. Говорит, что такое «изменение правил игры» воспринял негативно.

— Недавно в Беларуси приняли закон о персональных данных. Чтобы перестроиться, провайдерам дали целый год. Но нам — живым людям, которые строят планы на будущее, — не посчитали нужным дать время, чтобы принять эти новые правила игры.

Родители Артема на его перспективу уйти в армию отреагировали по-разному.

— Отец сказал: «Уезжай». Но это так себе совет, поскольку за уклонение от призыва наступает уголовная ответственность, чего мне совсем не хочется. Мама расстроилась и просто сказала: «Придется идти».

— Какой у вас настрой?

— Я, в принципе, могу отслужить, мне не страшно. Просто бесит, что такие вещи происходят. У государства есть ресурс в виде контрактной системы, но оно не хочет переплачивать. Другим они дают год, чтобы перестроиться, а студентам — нет. Более того, я читал, когда подписывал петицию, что этот закон якобы нарушает восемь статей Конституции. Но спустя неделю Конституционный суд одобряет его. Когда на все это посмотришь, очень не хочется иметь дело с такой системой. После армии я точно уеду, меня тогда ничто не остановит. Когда так поступают с тобой, это еще больше подстегивает уехать за границу.

«Смирился: заберут — так заберут. Против государства не пойдешь»

Владислав Каченя окончил магистратуру энергофака БНТУ, получил рекомендацию к поступлению в аспирантуру и уже даже подал документы. Но есть нюанс: 5 августа он должен явиться в военкомат.

— По новому закону меня должны призвать, поскольку свою отсрочку я уже использовал, — рассказывает Влад.

Если он уйдет в армию, то вся его научная деятельность остановится. Сейчас он параллельно работает в университете и в государственной организации.

— На работе я разрабатываю устройства релейной защиты, в университете как научный сотрудник провожу различные исследования.

Во время учебы Владислав получил два патента, еще один сейчас находится на рассмотрении. В соавторстве с другими учеными он написал более пяти научных статей, которые входят в Scopus — всемирную базу данных, в которой можно отслеживать цитируемость научных публикаций.

— Я просто не знаю: если я пойду в армию, захочется ли мне после этого получать степень кандидата технических наук? Сейчас, пока я нахожусь в потоке, все получается довольно легко. Исследования связаны с работой, работа помогает исследованиям. Мне 23 года, у меня много идей и желания их реализовывать. Если я пойду в армию, то утрачу свои позиции, базис, который наработал, уйдет. Ответственность, которая сейчас лежит на мне, распределят между другими сотрудниками — вряд ли кто-то будет ждать, пока я вернусь. И по возвращении, получается, нужно начинать все по новой. Логичнее будет вообще посмотреть в другую сторону.

Владислав говорит, что уже смирился с мыслью, что осенью пойдет в армию.

— Первое время, когда узнал о законе, был в шоке. В итоге смирился: заберут — так заберут. Против государства не пойдешь.

— Не было мыслей уехать?

— Конечно, были. Смысл оставаться здесь? Я живу в Минске, снимаю квартиру. С такими ценами на жилье меня здесь ничего не держит. Проблема в том, что пока уезжать некуда. Но если появятся варианты — запросто.