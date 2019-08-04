Андрей Разин: Побольше бы таких команд как брестское «Динамо» 1 4.08.2019, 17:24

Тогда бы белорусский футбол ушел далеко вперед.

Наставник "Минска" Андрей Разин обосновал, почему его команда потерпела поражение (1:3) от брестского "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Беларуси, передает pressball.by.

- Обидно проигрывать. Особенно в таком матче. Вели большую часть матча. Играли по счету. Хочу отметить, что мы грамотно оборонялись. Когда необходимо было забивать, перестроились и играли в атаку. Были моменты, чтобы перевести встречу в дополнительное время. Хороший соперник был сегодня на поле. За наши ошибки наказал. Предполагали немного другой состав у "Динамо". В целом, Брест играл по той схеме, как мы ожидали. Любой команде неудобно играть со скоростной группой атаки. Уверенности игра в первом круге с Брестом прибавила, конечно. И "Торпедо"-БелАЗ, и "Динамо-Минск" забивали последние игры здесь. Мы неудобная колкая команда с острой группой атаки. Полжизни я провел в Бресте. Родной город. Приятно видеть на стадионе такой антураж. Очень рад за Брест. Больше бы таких команд и наш футбол ушел бы далеко вперед.