Помпео: Крым должен вернуться в состав Украины 4.08.2019, 17:34

Майк Помпео

Американский госсекретарь заявил, что позиция США по Крыму неизменна.

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента.

«Позиция США: это неприемлемо. Крым должен вернуться», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.

Помпео также выразил надежду, что украинский президент Владимир Зеленский представит «более креативный набор идей» по поводу того, как разрешить конфликт на востоке страны. «Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально», — сказал госсекретарь.