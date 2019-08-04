Не Навальный, а революция! 5 Александр Скобов

4.08.2019, 18:13

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Александр Скобов

Любая революция в России приведет к отказу от агрессивной политики неоимперского реваншизма.

Как смешон скулеж о том, что Навальный будет таким же вором и автократом, как Путин. Ну, или как вариант, будет проводить такую же (или почти такую же) империалистическую политику. Весь этот скулеж демонстрирует полное убожество буржуазно-либеральной мысли, не вмещающей в себя мысль о социально-классовой подоплеке происходящей политической борьбы. Буржуазно-либеральная публика в упор не видит, что в противостоянии Путина и Навального решается вопрос о переходе власти из рук одного класса в руки другого.

Путин, его приспешники и их цепные псы в погонах, омоновских скафандрах и судейских мантиях представляют и защищают исключительно интересы кучки эксплуататоров-олигархов. За Навальным – мелкобуржуазная ("плебейская") масса низов "креативного класса". Эта масса является, безусловно, трудящейся и эксплуатируемой. Эксплуатируемой олигархатом и его высокооплачиваемой обслугой. Фактически это "новый пролетариат", владельцы исключительно собственного "человеческого капитала".

Задача революции – вырвать политическую власть из рук кучки эксплуататоров и передать ее трудящемуся большинству (к которому относится и часть буржуазии, которая, в отличие от путинского олигархата, не является чистыми паразитами). Это не значит, что при победе мелкобуржуазной демократии не станет эксплуатации и эксплуататоров. В ближайшие лет 200 это россиянам не грозит. Любое использование наемного труда (как и любое расширенное воспроизводство вообще) есть эксплуатация человека человеком. Речь идет лишь об уничтожении форм эксплуатации, не ограниченных правом, на которых только и существует путинская олигархия (клептократия).

Это, опять-таки, не значит, что вообще не будет очень богатых людей (а очень большие состояния без эксплуатации возникнуть не могут никогда и никак). Речь идет лишь о том, чтобы лишить их монополии на политическую власть и поставить под контроль общества, которое будет сдерживать их эксплуататорские устремления.

Может ли получиться так, что, свергнув путинский авторитарно-олигархический режим и получив политическую власть в свои руки, трудящееся большинство вскоре вновь произведет из себя очередную генерацию "новых господ"? Ведь так бывало не раз. Не буду прятаться за несколько ханжеские рассуждения о том, что это будет зависеть от классовой зрелости того самого трудящегося большинства. Скажу предельно цинично: да, так получиться может. Только это будут уже не мои проблемы. Это будут проблемы того самого трудящегося большинства.

Я почему-то уверен, что мои проблемы революция решит в любом случае. Потому что выполнит мои главные чаяния. А они состоят в ликвидации российской имперской государственности. Потому что, да, соглашусь с самыми суровыми критиками российской "прогрессивной общественности" за неизжитость ею имперских комплексов – пока будет воспроизводиться проклятая "имперская матрица", здесь будет автократия и олигархия. При белых, красных, зеленых, серо-буро-малиновых в крапинку и даже голубых. Здесь будет цивилизация сапога и нагайки. Здесь не будет ставиться ни в грош человеческое достоинство и человеческая жизнь. И отсюда будет исходить угроза человечеству.

Любая революция в России вновь разбудит мощные центробежные силы. Потому что Российское имперское государство как было, так и остается искусственным образованием, скрепленным исключительно имперским аппаратом подавления. Той самой воткнутой в землю палкой, получившей название "вертикаль власти". Эта "вертикаль" служит исключительно сохранению господства путинской олигархии. Они намертво приросли друг к другу. Невозможно свергнуть путинскую олигархию, не сломав в процессе поганую "вертикаль власти". Те, кто свергнут путинский режим, не смогут сохранить в России имперское государство, даже если будут этого хотеть.

Любая революция в России приведет к отказу от агрессивной политики неоимперского реваншизма. К отказу от конфронтации с цивилизованным миром, со странами Запада, с США. Ко всему тому, что имперские шовинисты назовут "очередной геополитической капитуляцией". Пусть называют, как хотят, но так и будет. Потому что никаких причин для вражды с Западом у трудящегося большинства России нет. Никаких причин для вражды с США – союзником России в двух самых страшных войнах – у него нет.

Кровный классовый интерес трудящегося большинства России состоит в интеграции России в Запад. Потому что это путь ограничения эксплуатации правом. Напротив, кровный классовый интерес правящей путинской полуфеодальной криминальной олигархии состоит в продолжении противоборства с Западом. Потому что это позволяет ей не ограничивать эксплуатацию правом. Свержение путинской олигархии обязательно запустит процесс нормализации отношений с Западом. А эта нормализация невозможна без возвращения Украине аннексированного Крыма.

Поэтому я позволю себе утверждение, которое многим может показаться слишком смелым. Что бы Навальный ни говорил сейчас про "бутерброд", он обязательно начнет процесс возвращения Крыма Украине. А запустив этот процесс, отыграть его назад будет ой как нелегко. Именно потому, что не бутерброд.

Когда же кровный классовый интерес трудящегося большинства будет этим большинством осознан?

Это произойдет неожиданно.

На самом деле все прекрасно знают, что "с Крымом некрасиво вышло".

Просто стараются об этом не вспоминать. Но в один далеко не прекрасный для власти момент об этом одновременно вспомнит критически большое количество людей. Когда презрение, отвращение, ненависть к путинским чиновникам, ментам и прочим холуям дойдет до того, что все связанное с путинской властью начнет восприниматься негативно. Вот тогда путинскому режиму вспомнят все. Не только, что "с Крымом некрасиво вышло", но и то, что "зря бомбили Чечню". И будут говорить друг другу: "Этот упырь проклятый... Все свое правление кровь цистернами сосал".

Александр Скобов, kasparov.ru