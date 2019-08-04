В понедельник в Беларуси ожидается прохладная погода 4.08.2019, 18:18

5 августа ожидается до +22 градусов.

В ближайшие сутки, 5 августа, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков. Лишь на востоке страны днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман.

Ветер будет северо-западный, ночью слабый, а днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, а днем будет 16-22 по стране. Только на западе синоптики обещают тепло до +24, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.