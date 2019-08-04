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Умер главный идеолог режима красных кхмеров

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  • 4.08.2019, 18:51
Нуон Чеа

Один из организаторов геноцида в Камбодже умер в больнице кхмерско-советской дружбы.

В воскресенье, 4 августа, в возрасте 93 лет умер один из организаторов геноцида в Камбодже и ближайший соратник лидера режима красных кхмеров Пол Пота Нуон Чеа.

Об этом агентству AFP сообщил представитель трибунала в Камбоджи, приговорившего Чеа к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности, передает nv.ua.

«Мы можем подтвердить, что подсудимый Нуон Чеа… скончался сегодня вечером, 4 августа 2019 года, в больнице кхмерско-советской дружбы», — заявили в суде.

Причина смерти Нуон Чеа, также известного как «брат № 2», неизвестна.

В результате правления режима красных кхмеров под руководством «брата № 1» Пол Пота в период с 1975 по 1979 годы от принудительного труда, голода, пыток и массовых казней погибли около двух миллионов камбоджийцев.

Нуон Чеа, считавшийся главным идеологом красных кхмеров, после поражения режима бежал в Таиланд. В 1998 году сдался властям. Его арестовали спустя почти десять лет — в 2007 году по обвинению в геноциде.

В 2018 году Нуон Чеа и бывший руководитель Кампучии Кхиеу Сампхан были признаны виновными в геноциде мусульман народности чам и этнических вьетнамцев.

Красные кхмеры — неофициальное название коммунистического течения аграрного толка в коммунистическом движении в Камбодже. Их идеология базировалась на маоизме, неприятии всего западного и современного.


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