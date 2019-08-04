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Алесь Беляцкий поддержал протестующих в Москве

  • 4.08.2019, 19:01
Алесь Беляцкий

Самое время выразить солидарность с жертвами путинского своеволия, отметил белорусский правозащитник.

«Вчера в Москве задержано более 800 человек, протестовавших против нарушений со стороны властей при регистрации кандидатов в депутаты в московскую думу. И неделю назад было то же самое, — написал у себя в Фейсбуке белорусский правозащитник, неоднократный номинант на Нобелевскую премию мира Алесь Беляцкий. — По возбужденному уголовному делу [против организаторов этого протеста] обвиняются семь человек и список еще не закрыт. Сами незарегистрированные кандидаты сидят на сутках. Демократическая, мыслящая часть общества в Москве сейчас в шоке», — пишет Беляцкий.

«Последний раз мы переживали что-то подобное в марте 2017-го, а перед этим — в декабре 2010-го, — вспоминает он. — Хорошо помню это чувство бессилия после таких «хапунов» [по-белорусски «хапун» от слова «хапаць», «хватать», и от имени мифологического существа, которое крало детей, — массовые задержания — прим.]. Но мы никогда в то время не опускали рук. Никогда не было чувства, что жертвы, которые приносит общества, — тщетны. Не было бы их — жилось бы гораздо безнадежнее. Сегодня — международный день солидарности с белорусским гражданским обществом, — напоминает Беляцкий. — В самое время нашего сообщества выразить солидарность с жертвами путинского своеволия».

«В нашем обществе нет идолопоклонства, когда люди без сомнения верят лидеру, где бы он ни был — на свободе, в тюрьме или еще где, — сказал Беляцкий в интервью Svaboda.org. — И я для себя считаю, что это, в принципе, нормально. Мы, те, кто сидел, обычные люди. Люди с большими изъянами. Но что характерно — из тех, кто за эти 25 лет сидел по политическим причинам, никто не перечеркнул того, что было сделано. Никто не стал поносить сподвижников, не сдал их властям», — подчеркнул Беляцкий.

«Судьба людей по-разному состоит в тюрьме, после тюрьмы. Но сам по себе подвиг терпения, страдания, переживаемый в тюрьме, гражданские активисты пережили достойно. И лидеры, и рядовые активисты. У меня это вызывает огромное уважение, несмотря на то, что наши взгляды часто сильно расходятся. А то, что нимб героя после тюрьмы становится менее ярким или снимается, то это жизнь. Эти годы, которые гражданские активисты провели в тюрьме, которые я отсидел, они не бесполезны. Потому что мы составляем определенные образцы, скажем так, преданности определенном идеям, служения им и страдания за эти идеи. Чего в принципе белорусскому обществу не хватало. Ведь ему нужны образцы, авторитеты, биографии, которые бы показывали, что можно идти вперед, не обращая внимания на страдания», — говорит Беляцкий.


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