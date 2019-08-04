закрыть
4 августа 2019, воскресенье, 19:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям

  • 4.08.2019, 19:08

На этот раз неизвестный на ходу из машины стрелял в молодых людей, находившихся в парке.

В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в парке Дуглас. По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу из автомобиля, передает РБК.

Пострадавшие в возрасте от 19 до 25 лет были госпитализированы. Один молодой человек находится в критическом состоянии.

Накануне, 3 августа, стрельба произошла в супермаркете в городе Эль-Пасо в штате Техас. В момент нападения в магазине, по данным полиции, находились около 3 тыс. человек. Жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Подозреваемого задержали.

Позднее стрельба произошла в городе Дейтон (штат Огайо). В результате погибли десять человек, включая нападавшего, более 20 получили ранения. Мэр города Нэн Вэйли заявила, что нападавший использовал штурмовую винтовку типа АК, он был одет в бронежилет.

Американский лидер Дональд Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович