В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям 4.08.2019, 19:08

На этот раз неизвестный на ходу из машины стрелял в молодых людей, находившихся в парке.

В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в парке Дуглас. По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу из автомобиля, передает РБК.

Пострадавшие в возрасте от 19 до 25 лет были госпитализированы. Один молодой человек находится в критическом состоянии.

Накануне, 3 августа, стрельба произошла в супермаркете в городе Эль-Пасо в штате Техас. В момент нападения в магазине, по данным полиции, находились около 3 тыс. человек. Жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Подозреваемого задержали.

Позднее стрельба произошла в городе Дейтон (штат Огайо). В результате погибли десять человек, включая нападавшего, более 20 получили ранения. Мэр города Нэн Вэйли заявила, что нападавший использовал штурмовую винтовку типа АК, он был одет в бронежилет.

Американский лидер Дональд Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости.