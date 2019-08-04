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Метеорологи зафиксировали в Беларуси новые температурные антирекорды

  • 4.08.2019, 19:17

Новые температурные минимумы установлены ночью 4 августа.

Метеорологи зафиксировали новые температурные антирекорды в ряде населенных пунктов Беларуси в ночь на 4 августа.

Такой антирекорд поставлен в Березино, где сегодня ночью было +5,9 градуса (прежний минимум фиксировали в 1999 году и это было 8 градусов тепла).

Еще холоднее было в Бобруйске — +5,3 градуса (прежний минимум 1999 года — +6,9) и в Кличеве — +4,8 (+6 в 1999 году). В Брагине было +6,9 (+7,3 в 1965 году), в Верхнедвинске — +5,9 (+6 в 1976 году), в Жлобине — +7,1 (+7,2 в 1965 году), сообщает БелТА.

На завтра синоптики также прогнозируют холодные ночи — температура воздуха составит 5-11 градусов выше нуля.


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