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Российские оппозиционеры объявили о новых акциях по всей России

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  • 4.08.2019, 19:29
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Фото: Леонид Волков / Facebook

Об этом сообщил соратник оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков.

10 августа в Москве пройдет новая акция протеста за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, сообщил глава избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков в Twitter.

"Про 10 августа. Разумеется, будет очередная мирная протестная акция в Москве. Прекратить их – согласиться с тем, что оккупанты вправе арестовать тысячи и избить сотни мирных граждан. А они не вправе", – написал он.

По словам Волкова, в следующую субботу на акции протеста в знак солидарности с москвичами выйдут жители других городов России. Он отметил, что в регионах пикеты будут согласовывать с местными властями.

"В Москве формат акции мы предложим в понедельник. Он будет строго мирным, ненасильственным и законным. Но, разумеется, ни о каких переговорах и согласованиях с мэрией речи идти не может. Московские власти поставили себя вне закона, они нелегитимны, никого не представляют", – добавил Волков.

Он подчеркнул, что договариваться о чем-нибудь "с теми, кто сажает переговорщиков, использует государственный террор и натравливает на граждан озверелых садистов с дубинками", нет смысла.


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