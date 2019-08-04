«Манчестер Сити» выиграл у «Ливерпуля» в серии пенальти и завоевал Суперкубок Англии 4.08.2019, 19:40

Основное время матча завершилось со счётом 1:1.

В матче Суперкубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а серию пенальти лучше исполнили игроки действующего чемпиона Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», передает championat.com.

Первый гол был забит уже на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг. Результативной передачей отметился Давид Сильва. «Ливерпулю» удалось сравнять счёт на 77-й минуте. После подачи со штрафного Вирджил ван Дейк навесил мяч на Жоэля Матипа, а тот головой отправил мяч с нескольких метров в ворота Клаудио Браво.

В серии пенальти единственный промах допустил Жоржиньо Вейналдум. Александр Зинченко свой 11-метровый удар реализовал.

Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль» финишировал вторым. В турнирной таблице команды разделило всего одно очко.