Линас Линкявичюс: Россия быстро превращается в полицейское государство 3 4.08.2019, 20:01

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Линас Линкявичюс

Главы МИД Литвы и Латвии осудили разгон акции в Москве.

Министры иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевичс осудили применение насилия на несогласованной с властями акции в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которая проходила 3 августа в Москве.

"Отвратительно снова видеть массовое применение насилия против мирных демонстрантов, выступающих за свободные и демократические выборы в Москве. Россия быстро превращается в полицейское государство. Кремль должен прекратить применять силу, нарушать права человека и немедленно освободить задержанных", – написал в Twitter Линкявичюс.

Sickening to see again massive use of violence against peaceful protesters rallying for free and democratic elections in #Moscow, and #Russia quickly turning into police state. Kremlin must stop using force, violating human rights and release those detained immediately. https://t.co/G3Qo1TOh66 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 3, 2019

Ринкевичс в Twitter призвал Россию придерживаться своих международных обязательств в области прав человека.

Министр иностранных дел Латвии заявил, что Кремль должен "прекратить неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей и освободить задержанных".

Another day of brutal oppression of peaceful demonstration in #Moscow #Russia, the Russian Federation must observe its international human rights obligations, unjustified violence against innocent people must be stopped and those detained should be released https://t.co/ge0NEHutCf — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 3, 2019

3 августа, вторую субботу подряд, в российской столице проходила демонстрация протеста, поводом стал недопуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 1001 человек.

По данным СМИ, 13 человек пострадали.

В Евросоюзе ожидают освобождения задержанных, заявила официальный представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич.