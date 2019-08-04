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Линас Линкявичюс: Россия быстро превращается в полицейское государство

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  • 4.08.2019, 20:01
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Линас Линкявичюс

Главы МИД Литвы и Латвии осудили разгон акции в Москве.

Министры иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевичс осудили применение насилия на несогласованной с властями акции в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которая проходила 3 августа в Москве.

"Отвратительно снова видеть массовое применение насилия против мирных демонстрантов, выступающих за свободные и демократические выборы в Москве. Россия быстро превращается в полицейское государство. Кремль должен прекратить применять силу, нарушать права человека и немедленно освободить задержанных", – написал в Twitter Линкявичюс.

Ринкевичс в Twitter призвал Россию придерживаться своих международных обязательств в области прав человека.

Министр иностранных дел Латвии заявил, что Кремль должен "прекратить неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей и освободить задержанных".

3 августа, вторую субботу подряд, в российской столице проходила демонстрация протеста, поводом стал недопуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 1001 человек.

По данным СМИ, 13 человек пострадали.

В Евросоюзе ожидают освобождения задержанных, заявила официальный представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич.


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