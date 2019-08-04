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Топ-5 стран, куда белорусы едут отдыхать

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  • 4.08.2019, 20:17
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Отпускной сезон в самом разгаре.

В прошлом году на 100 тысяч белорусов больше - всего более 850 тысяч - отдохнуло за границей, чем годом ранее.

И эти лишь те, кто воспользовался услугами турфирм. Каждый пятый белорус посетил страны СНГ, треть – побывали в Европе, половина – в других странах, сообщает ont.by.

В пять раз больше, чем в России, белорусы отдыхали в прошлом году в Египте. Примерно одинаковое количество белорусов выбрали для отдыха Турцию и Украину. За ними с приличным отставанием – Болгария и Россия.


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