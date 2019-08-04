Министр сельского хозяйства - о падеже скота и ферме под Горками: Ситуация поправимая 10 4.08.2019, 20:51

Анатолий Хотько

Фото: belta

Анатолий Хотько прокомментировал шокирующие фото мертвых телят и тощих коров в навозе.

В итоговой программе «Неделя» на СТВ министр сельского хозяйства Анатолий Хотько прокомментировал ситуацию с коровами на молочно-товарной ферме под Горками, передает tut.by.

Министр, отвечая на вопрос ведущей Юлии Огневой о падеже скота, который диктатора поручил взять под жесточайший контроль, рассказал: в стране более 4 миллионов скота, животных, 1,4 миллиона поголовья коров.

— Исключить, минимизировать — это задача, — объяснил Анатолий Хотько. — Это задача через технологии, через корма, через соблюдение технологических приемов. Разработаны Министерством сельского хозяйства регламенты производства молока, животноводческой продукции. Конечно, фактор бесхозяйственности, чего тут говорить, присутствует. Нарушения технологии присутствуют. Из-за чего это происходит? В одном из регионов мы сегодня видим, что из 200 хозяйств у порядка 100 руководители до года (работают -Прим. Ред.) — их надо понимать, надо учить. Надо проводить эти семинары, что мы и делаем.

Что касается фермы под Горками, Анатолий Хотько заверил: ситуация поправимая.

— В Горках сегодня работают люди, ветеринарные врачи. Это производство. Больной скот тоже есть из-за того, что зимовка, нарушение кормления. Животные есть, они находятся на лечении, поэтому их и выделили в отдельные группы. Да, они ослаблены. Они сегодня используют и энергетики для того, чтобы восстанавливать этих животных. Ситуация поправимая, естественно. Сегодня ферма доит порядка 17 литров молока на корову.

При этом министр показал ведущей корову на ферме в Дзержинском районе и попросил определить: животное здоровое или больное? «Я бы сказала, что она объективно худовата», — ответила Юлия Огнева.

— Это животное сегодня дает 10 тонн молока. Она не будет упитанной. Так должно быть — это молочный тип животных. 25−30% по технологии выбывает животных, и это нормально. А там (под Горками — Прим. Ред.) должны принимать решение специалисты (…) Я не хочу сказать, что там ситуация не под контролем, — заверил министр.