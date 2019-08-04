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Местонахождение диктатора Туркменистана до сих пор остается неизвестным

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  • 4.08.2019, 21:01
Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедова никто не видел уже месяц.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев планирует визит в Туркменистан в этом месяце на фоне слухов о смерти автократического лидера этой центральноазиатской страны. Медведев посетит Туркменистан 11-12 августа для участия в первом Каспийском экономическом форуме, говорится в сообщении пресс-службы российского премьера. В рамках визита планируется встреча с диктатором Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, передает azathabar.com.

Отсутствие Бердымухамедова в публичном поле с 5 июля, в том числе во время визита главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерики Могерини в Ашхабад 6 июля, породило спекуляции о состоянии его здоровья. Власти Туркменистана неоднократно заявляли, что диктатор находится в отпуске до 15 августа. Планируемый Каспийский форум начнется раньше его официального выхода из отпуска.

15 июля государственные СМИ Туркменистана продемонстрировали видео, как 62-летний Бердымухаммедов работает над новой книгой, сидя у телевизора, по которому показывают исполнение им песни, а также играет с внучками. Время съемки видео неизвестно.

21 июля в социальных сетях появились сообщения о том, что диктатор скончался 20 июля из-за острой почечной недостаточности. В тот же день информационное агентство ТАСС сообщило, со ссылкой на посольство Туркменистана в России о том, что сообщения о смерти правителя Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.


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