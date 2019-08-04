Ермошина назвала возможную дату президентских «выборов» 5 4.08.2019, 21:12

Лидия Ермошина

Президентские «выборы» могут пройти 30 августа 2020 года.

По словам Лидии Ермошиной, президентские «выборы» могут пройти 30 августа 2020 года. Об этом она заявила в воскресном эфире телеканала ОНТ.

30 августа 2020 года — это последнее возможное воскресенье, когда могут пройти следующие президентские «выборы», объяснила глава ЦИК.

— Это, думаю, с большой вероятностью и есть дата «выборов» президента Республики Беларусь, — сказала Лидия Ермошина. — Да, это лето. Но 30 августа — это день, когда уже все приезжают, в основном. По крайней мере, люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. В основном населения, по большей части, будет находиться по месту своей регистрации.

Напомним, на этой неделе стало известно, когда пройдут парламентские «выборы». ЦИК Беларуси предлагает провести «выборы» в Совет Республики 7 ноября, а в палату представителей — 17-го. Предложение глава ЦИК Лидия Ермошина озвучила на встрече с Александром Лукашенко.

Напомним, власти решили развести две избирательные кампании президентскую и парламентскую, которые выпадали на один год. В ходе послания к народу и «парламенту» в апреле этого года Лукашенко заявил, что «выборы» президента Беларуси пройдут в 2020 году, а парламентские «выборы» он предложил назначить в начале ноября 2019 года. Срок работы нынешнего «парламента» будет немного сокращен.