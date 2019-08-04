В Крыму бьют тревогу из-за экологической ситуации 3 4.08.2019, 21:12

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В Армянске жители начали наблюдать проблемы со здоровьем.

Жители Армянска в аннексированном Крыму жалуются на проблемы со здоровьем, спровоцированные экологией. Об этом сообщил блогер Крымский бандеровец в Twitter в воскресенье, 4 августа, передает korrespondent.net.

"Крым. Жители отравленного оккупантами Армянска снова сообщают о проблемах со здоровьем. Врачи выписывают лекарства, но они не помогают. Некоторые медики советуют вывозить детей. Проблемы со здоровьем уходят, когда люди выезжают из города", - написал блогер и прикрепил скриншот из группы Черный список Армянска-Красноперекопска в соцсети Вконтакте.

На скриншоте видно, что люди жалуются на проблемы с дыхательными путями, и обсуждают, что многим доктора советовали увозить детей из города.