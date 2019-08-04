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Названы автомобили, которые со временем не ржавеют

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  • 4.08.2019, 21:47
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Сотрудники Шведского института коррозии провели масштабное исследование.

В рамках исследования они определили автомобили, в наибольшей степени устойчивые к коррозии, передает avtovod.com.

Специалисты проанализировали произведенные в 2003-2005 годах автомобили, которые использовались на дорогах, регулярно обрабатываемых антигололедными веществами — последние, как считается, в значительной степени ускоряют коррозию кузова.

Самыми надежными в плане коррозионной стойкости машинами, произведенными в 2003-2005 годах, оказались модели Audi A4, Mercedes C-class, Volkswagen Golf, Opel Astra, Renault Megane и Volvo 70-Series. Кроме того, неплохо зарекомендовали себя Nissan Micra, Mitsubishi Carisma, Saab 9-5 и Skoda Octavia.

Неважная стойкость к коррозии была обнаружена у моделей Mazda 6, Ford Focus, Ford Mondeo и Mercedes E-class.

Среди автомобилей 2004-2005 годов выпуска стоит обратить внимание на Nissan Micra, Renault Megane, Volvo 40-series, Ford Mondeo, Opel Astra и Citroen C5 — они, как показало исследование, лучше всего подходят для использования на дорогах, обрабатываемых антигололедными средствами.

Не прошли проверку Ford Focus, Kia Picanto, Toyota Corolla, Meredes A-class и Volkswagen Passat.

Специалисты особенно подчеркнули, что автомобилей, которые совсем не гниют, не существует — даже модели, которые считаются устойчивыми к коррозии, могут подвести, если речь идет об их перевыпуске.


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