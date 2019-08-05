Полиция установила личность стрелка из Огайо
- 5.08.2019, 7:32
Он успел убить свою сестру.
Полиция установила личность подозреваемого, который открыл стрельбу в Дейтоне, штат Огайо.
Как сообщает AP, стрелок идентифицирован как 24-летний белый мужчина Коннор Беттс.
Беттс был убит полицейскими через минуту после того, как он открыл огонь из винтовки, убив девять человек и ранив по меньшей мере 27 человек.
Полиция сообщила, что среди погибших — 22-летняя сестра стрелка Меган. Она — самая младшая среди жертв. Остальным было от 25 до 57 лет.
Напомним, что в ночь на 4 августа в городе Дейтон в Огайо мужчина расстрелял девять человек, еще 27 получили ранения. Это была вторая массовая стрельба в США менее чем за 24 часа.
3 августа вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в городе Эль-Пасо в Техасе, что всего в нескольких километрах от границы с Мексикой. В результате стрельбы погибли 20 человек. Еще больше двух десятков получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.
Примерно за 20 минут до стрельбы в Walmart в интернете появился расистский манифест о неизбежном нападении, автором которого может быть устроивший стрельбу в Эль-Пасо. В тексте выражается ненависть к испаноязычной общине США.