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Полиция установила личность стрелка из Огайо

  • 5.08.2019, 7:32

Он успел убить свою сестру.

Полиция установила личность подозреваемого, который открыл стрельбу в Дейтоне, штат Огайо.

Как сообщает AP, стрелок идентифицирован как 24-летний белый мужчина Коннор Беттс.

Беттс был убит полицейскими через минуту после того, как он открыл огонь из винтовки, убив девять человек и ранив по меньшей мере 27 человек.

Полиция сообщила, что среди погибших — 22-летняя сестра стрелка Меган. Она — самая младшая среди жертв. Остальным было от 25 до 57 лет.

Напомним, что в ночь на 4 августа в городе Дейтон в Огайо мужчина расстрелял девять человек, еще 27 получили ранения. Это была вторая массовая стрельба в США менее чем за 24 часа.

3 августа вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в городе Эль-Пасо в Техасе, что всего в нескольких километрах от границы с Мексикой. В результате стрельбы погибли 20 человек. Еще больше двух десятков получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

Примерно за 20 минут до стрельбы в Walmart в интернете появился расистский манифест о неизбежном нападении, автором которого может быть устроивший стрельбу в Эль-Пасо. В тексте выражается ненависть к испаноязычной общине США.


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