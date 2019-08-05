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Эксперт: Беларусь на пороге новой девальвации

  • 5.08.2019, 7:34
Фото: Reuters

Курс белорусского рубля обвалится вслед за российским.

Как будут меняться курсы валют на этой неделе? От каких факторов будет зависеть ситуация на белорусском валютном рынке? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– Прошедшая неделя началась довольно спокойно, ничто не предвещало ничего необычного. Но конец недели преподнес целый ряд сюрпризов для российского рубля. И это обернулось достаточно бурной динамикой курсов иностранных валют к белорусскому рублю – уже в самом конце недели, в пятницу.

Начнем с того, что после прошедших и, как заявлялось, успешных торговых переговоров между США и Китаем, неожиданно поздно вечером в четверг президент США Трамп написал у себя в Twitter о том, что планирует вводить новые 10-процентные пошлины на китайские товары.

Это тут же вылилось в резкое падение цены на нефть. Она буквально за пару часов снизилась с 64 до 60 долларов за баррель нефти марки Брент. И на это российский рубль отреагировал падением.

На этом сюрпризы для российского рубля не закончились. Уже рано утром в пятницу стало известно, что Трамп подписал новый указ об антироссийских санкциях. Это так называемая вторая волна санкций, связанных с делом Скрипалей.

Подробности, какие именно санкции будут введены, пока неизвестны. Дело в том, что законопроект конгрессменов предусматривает 6 разных санкций, и президенту предписывается выбрать как минимум 3 вида санкций из этого списка.

И в пятницу российский рубль продолжил свое падение по отношению к мировым валютам, несмотря даже на то, что нефть после сильного падения в четверг стала чуть-чуть восстанавливаться.

В итоге за прошедшую неделю или точнее – за два последних ее дня – долларподорожал к российскому рублю с 63,1 до 64,7, или на 2,6%. Евро к российскому рублю вырос чуть меньше – с 70,3 до 71,8, или на 2,2%. При этом евро к долларунемного снизился – с 1,1140 до 1,1090, или на 0,4%.

В результате по итогам недели к белорусскому рублю доллар вырос на 1,39%, евро вырос на 0,97%. А российский рубль снизился к белорусскому рублю на 1,2%.

Лучше всего подтверждает то, что с белорусским рублем ничего не происходит и сильное движение отдельных валют – это исключительно внешний фактор, то, что валютная корзина в Беларуси за неделю практически не изменилась, если точнее – она выросла на 0,01%.

То есть, мы имеем дело на 100% с внешними факторами. А на начавшейся неделе история с санкциями может обрасти подробностями, и российский рубль может продолжить свое падение к мировым валютам.

Это означает, что и у нас доллар и евро будут расти, а российский рубль будет снижаться.


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